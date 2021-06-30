Закриття бібліотек та «кабальний договір» на газ для «Теплоенерго»: сесія міськради (трансляція)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 615 Коментарів: 2

Чергова сесія Кременчуцької міської ради розпочинається 30 червня о 10.00. Депутати розглянуть низку бюджетних, земельних питань. Найбільш резонансними є питання закриття бібліотек.

Про хід сесії та розгляд питань - у новинах на сайті ТЪ, слідкуйте за нашою стрічкою.

До порядку денного сесії внесені наступні питання:

1. Про виділення коштів за рахунок залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2021.

2. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 04.06.2021 № 732, від 04.06.2021 № 733, від 04.06.2021 № 734, від 04.06.2021 № 735.

3. Про перейменування та затвердження у новій редакції статуту Кременчуцького ліцею-інтернату № 21 «СТАРТ» спортивного профілю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

4. Про виділення коштів за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 року.

5. Про виділення коштів на утримання Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2021 року.

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки».

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021-2023 роки».

11. Про внесення змін до найменування та реорганізацію комунальних закладів культури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

12. Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, продовження договорів оренди без проведення аукціону.

13. Про продовження договору позички нежитлового приміщення, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.

14. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26 січня 2021 року «Про надання згоди на безоплатну передачу у державну власність майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади».

15. Про включення до обʼєктів житлового фонду комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади квартири № 2 у будинку № 35 по вулиці Ковальській у м. Кременчуці, реєстрацію права власності.

16. Про включення до об’єктів житлового фонду комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади квартири № 64 у будинку № 23 по вулиці Героїв України у м. Кременчуці, реєстрацію права власності.

17. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на 2021 рік».

18. Про надання згоди комунальному підприємству «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на укладання договору постачання природного газу.

19. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази комунального підприємства «КОМФОРТНИЙ ДІМ» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 рік».

20. Про списання житлового будинку № 10 по вулиці Олександріївській (вулиці Олександрійській) з балансу КГЖЕП «Автозаводське».

21. Про затвердження додаткового внесення змін до генерального плану міста Кременчука Полтавської області.

22. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25 травня 2021 року «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука».

23. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.

24. Про припинення права користування земельними ділянками.

25. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.

26. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам.

27. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.

28. Про відмову в розробленні технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.

29. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу із земель комунальної власності.

30. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду.

31. Про укладення договорів оренди землі на новий строк.

32. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.

33. Про затвердження та відмову в затвердженні документації із землеустрою.

34. Про зміну цільового призначення земельних ділянок.

35. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність.

36. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».

37. Про зміну напрямку використання коштів за рахунок залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2021 року.

38. Різне.