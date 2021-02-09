У Кременчуці помер 47-річний АТОвець Леонід Чабаненко

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Про місце та час поховання повідомлять пізніше

Вчора, 8 лютого, на 47 році життя зупинилося серце учасника антитерористичної операції Чабаненка Леоніда Олександровича. Про це повідомляють на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчуцька міська територіальна громада.



У 2016-2018 роках Леонід Чабаненко брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення. Мав статус УБД.



У Леоніда залишилася дружина та два сини.



Співчуття рідним та близьким…



Про місце та час поховання повідомлять додатково.