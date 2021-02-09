Шлях вільний: на Полтавщині зняли обмеження руху трасами

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Вантажівки знову можуть відправитися у путь

9 лютого з 15.10 скасували обмеження руху для вантажного та великогабаритного транспорту на автодорогах:

М-03 Київ-Харків

Н-08 Бориспіль-Маріуполь.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Полтавській області.





Нагадаєио, що обмеження ввели о 13.00 8 лютого через сніг та ожеледицю.