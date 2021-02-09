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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

У Раді зареєстрували постанову щодо відзначення 100-річчя КрНУ: що передбачається

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 644 Коментарів: 1

 

Ініціатором постанови є народний депутат Олексій Мовчан

Народний депутат Олексій Мовчан зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №4666 про відзначення 100-річчя з часу заснування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (у 2021 році).


У пояснювальній записці йдеться, що КрНУ є найстарішим технічним університетом в Україні та у Східній Європі. Сьогодні в ньому навчається понад 4000 студентів денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечують 315 викладачів, у тому числі 53 доктори наук, професори й 262 кандидатів наук, доцентів.


Університет співпрацює із 72 закордонними ЗВО та дослідними інститутами у 25 країнах, бере участь у міжнародних програмах: ERASMUS+, TEMPUS, HORIZON 2020, OPEN WORLD, DAAD, FULBRIGHT та поступово набуває визнання у світі, що підтверджують різні світові рейтинги, - написав Олексій Мовчан у фейсбуці.


У постанові рекомендується:

  • Міністерству фінансів України забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з відзначенням 100-ї річниці;
  • Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету і пам’ятну медаль, присвячені 100-річчю з часу заснування КрНУ;
  • Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» видати серію поштових марок та художній немаркований конверт, присвячені 100-річчю з часу заснування КрНУ;
  • Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням цієї події;
  • відзначити почесними грамотами Кабміну України ветеранів, активістів та професорсько-викладацький склад КрНУ.


Разом з тим, Кременчуцькому національному університету пропонують:

  • провести міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені 100-річчю з часу заснування цього вищого навчального закладу;
  • виготовити сувенірну продукцію, в тому числі пам’ятний значок, нагрудну медаль «За видатні заслуги перед КрНУ»;
  • підготовити друковану продукцію про витоки та сучасність університету;
  • провести урочистий захід з концертною програмою для міста;
  • ознайомити студентів вищого навчального закладу з життєвим шляхом та науковими здобутками відомих професорів і вчених університету.

Нагадаємо, раніше Олексій Мовчан зареєстрував у Верховній Раді постанову, яка може переписати історію Кременчука.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: КрНУ

Коментарі: 1

501
Дмитрий:
Сьогодні, 16:41

Олексiй Мовчан....  У пояснювальній записці йдеться, що КрНУ є найстарішим технічним університетом в Україні та у Східній Європі.

А Будённый всё снится и снится ((

"С уваженьем, дата подпись, отвечайте нам, а то..."

 

пс. До 1997 на месте КрНУ, если что, был КфХПИ. Крем.филиал харьковского политехнич.универа.


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