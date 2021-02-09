У Раді зареєстрували постанову щодо відзначення 100-річчя КрНУ: що передбачається

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 644 Коментарів: 1

Народний депутат Олексій Мовчан зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №4666 про відзначення 100-річчя з часу заснування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (у 2021 році).



У пояснювальній записці йдеться, що КрНУ є найстарішим технічним університетом в Україні та у Східній Європі. Сьогодні в ньому навчається понад 4000 студентів денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечують 315 викладачів, у тому числі 53 доктори наук, професори й 262 кандидатів наук, доцентів.





Університет співпрацює із 72 закордонними ЗВО та дослідними інститутами у 25 країнах, бере участь у міжнародних програмах: ERASMUS+, TEMPUS, HORIZON 2020, OPEN WORLD, DAAD, FULBRIGHT та поступово набуває визнання у світі, що підтверджують різні світові рейтинги, - написав Олексій Мовчан у фейсбуці.





У постанові рекомендується:

Міністерству фінансів України забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з відзначенням 100-ї річниці;

Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету і пам’ятну медаль, присвячені 100-річчю з часу заснування КрНУ;

Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» видати серію поштових марок та художній немаркований конверт, присвячені 100-річчю з часу заснування КрНУ;

Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням цієї події;

відзначити почесними грамотами Кабміну України ветеранів, активістів та професорсько-викладацький склад КрНУ.





Разом з тим, Кременчуцькому національному університету пропонують:

провести міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені 100-річчю з часу заснування цього вищого навчального закладу;

виготовити сувенірну продукцію, в тому числі пам’ятний значок, нагрудну медаль «За видатні заслуги перед КрНУ»;

підготовити друковану продукцію про витоки та сучасність університету;

провести урочистий захід з концертною програмою для міста;

ознайомити студентів вищого навчального закладу з життєвим шляхом та науковими здобутками відомих професорів і вчених університету.

Нагадаємо, раніше Олексій Мовчан зареєстрував у Верховній Раді постанову, яка може переписати історію Кременчука.