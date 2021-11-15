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У Кременчуці помер АТОвець Андрій Дядьков

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 185

Співчутия рідним та близьким 

Сьогодні, 15 листопада, у віці 55 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Дядькова Андрія Миколайовича.

Андрій мобілізований 5 вересня 2014 року Указом Президента України від 27.07.2014 № 607 «Про часткову мобілізацію». З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».

Залишились дружина та два сини. Співчуття рідним та близьким.

Детальна інформація щодо поховання Андрія Дядькова буде надана пізніше.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна АТО помер
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