У Кременчуці помер АТОвець Андрій Дядьков

Співчутия рідним та близьким
Сьогодні, 15 листопада, у віці 55 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Дядькова Андрія Миколайовича.
Андрій мобілізований 5 вересня 2014 року Указом Президента України від 27.07.2014 № 607 «Про часткову мобілізацію». З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».
Залишились дружина та два сини. Співчуття рідним та близьким.
Детальна інформація щодо поховання Андрія Дядькова буде надана пізніше.
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