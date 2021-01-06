Кременчук попрощався з 25-річним бійцем, який боронив незалежність

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 013

Сьогодні, 6 січня, кременчужани попрощалися з 25-річним бійцем Олександром Келебердою. Як повідомили на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук, 1 січня на 25 році життя пішов у вічність учасник Операції об'єднаних сил Келеберда Олександр Геннадійович.





У 2014 році Олександр пішов на службу за контрактом до Національної гвардії України. Брав участь в ООС в 2019-2020 роках. У Олександра залишилися мати та батько.





Прощання та відспівування відбулося на Свіштовському кладовищі. Поховали Олександра Келеберду у секторі Героїв АТО.