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Кременчук, Воины света

Кременчук попрощався з 25-річним бійцем, який боронив незалежність

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 013

 

Поховали бійця на Свіштовському цвинтарі

Сьогодні, 6 січня, кременчужани попрощалися з 25-річним бійцем Олександром Келебердою. Як повідомили на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук, 1 січня на 25 році життя пішов у вічність учасник Операції об'єднаних сил Келеберда Олександр Геннадійович.


У 2014 році Олександр пішов на службу за контрактом до Національної гвардії України. Брав участь в ООС в 2019-2020 роках. У Олександра залишилися мати та батько.


Прощання та відспівування відбулося на Свіштовському кладовищі. Поховали Олександра Келеберду у секторі Героїв АТО.

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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці умер воины света
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