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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Із 8 січня у Кременчуці зачиняться кафе та ресторани

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 2 039

 

На виконання карантинних вимог у місті запроваджуватиметься локдаун. Крім закладів громадського харчування, не працюватимуть також промтоварні магазини, ринки

Із восьмого січня відповідно до урядової постанови №1236 від 12 грудня 2020 року вводяться додаткові карантинні обмеження. Сьогодні, 6 січня, їх обговорили на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації у виконкомі.


Як наголосила начальник управління торгівлі та підприємництва Людмила Жорняк, у закладах громадського харчування а побутового обслуговування заборонено приймання відвідувачів. Є винятки. Так, дозволена робота перукарень, але за записом. Вимога до перукарень – щоб не було людей, які очікують у черзі. Після кожного клієнта (за постановою головного санлікаря) у перукарнях повинні прибирати та дезінфікувати крісла.


Людмила Жорняк пояснила, що серед дозволених для продажу груп товарів, крім продуктів -засоби гігієни. Дозволено продавати й пральні порошки, й іншу побутову хімію. Заклади торгівлі можуть приймати відвідувачів, якщо 60% їх площі зайнято товарами з дозволеного на час локдауну асортименту – продукти харчування, засоби гігієни, ліки, медикаменти, засоби зв’язку.


Ресторани, кафе, кав’ярні тощо мають припинити діяльність, точніше – приймання відвідувачів. Дозволена робота на доставку або на виніс – через вікно, через двері. При цьому має бути передбачене місце для дезінфекції рук.


- Будуть перевірки карантинних вимог. Відповідальність несе власник закладу або призначена ним відповідальна особа, - попередила Людмила Жорняк.


Продуктові ринки працюватимуть. Промтоварні мають тимчасово припинити роботу.  


 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: карантин локдаун
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