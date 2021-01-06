Із 8 січня у Кременчуці зачиняться кафе та ресторани

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На виконання карантинних вимог у місті запроваджуватиметься локдаун. Крім закладів громадського харчування, не працюватимуть також промтоварні магазини, ринки

Із восьмого січня відповідно до урядової постанови №1236 від 12 грудня 2020 року вводяться додаткові карантинні обмеження. Сьогодні, 6 січня, їх обговорили на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації у виконкомі.





Як наголосила начальник управління торгівлі та підприємництва Людмила Жорняк, у закладах громадського харчування а побутового обслуговування заборонено приймання відвідувачів. Є винятки. Так, дозволена робота перукарень, але за записом. Вимога до перукарень – щоб не було людей, які очікують у черзі. Після кожного клієнта (за постановою головного санлікаря) у перукарнях повинні прибирати та дезінфікувати крісла.





Людмила Жорняк пояснила, що серед дозволених для продажу груп товарів, крім продуктів -засоби гігієни. Дозволено продавати й пральні порошки, й іншу побутову хімію. Заклади торгівлі можуть приймати відвідувачів, якщо 60% їх площі зайнято товарами з дозволеного на час локдауну асортименту – продукти харчування, засоби гігієни, ліки, медикаменти, засоби зв’язку.





Ресторани, кафе, кав’ярні тощо мають припинити діяльність, точніше – приймання відвідувачів. Дозволена робота на доставку або на виніс – через вікно, через двері. При цьому має бути передбачене місце для дезінфекції рук.





- Будуть перевірки карантинних вимог. Відповідальність несе власник закладу або призначена ним відповідальна особа, - попередила Людмила Жорняк.





Продуктові ринки працюватимуть. Промтоварні мають тимчасово припинити роботу.



