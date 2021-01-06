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Як працюватиме кременчуцька ПЛР-лабораторія на свята

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 409

Якщо 10 січня до міських лікарень поступатимуть пацієнти з підозрою на COVID-19, працівники лабораторії вийдуть на роботу для проведення ПЛР-досліджень

ПЛР-лабораторія КНМП «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на Різдво не працюватиме. Про це 6 січня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в мерії розповів директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа.


Лабораторія працюватиме за таким графіком:

  • 7 січня – не працюватиме
  • 8-9 січня - працюватиме за графіком вихідного дня
  • 10 січня - працюватиме в ургентному режимі.

Головний медик міста роз’яснив, що якщо 10 січня до міських лікарень поступатимуть пацієнти з підозрою на COVID-19, працівники лабораторії вийдуть на роботу для проведення ПЛР-досліджень з метою встановлення їм точного діагнозу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ПЛР лаборатория Різдво
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