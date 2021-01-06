Футбольний клуб «Кремінь» очолив тандем молодих тренерів

Футбольний клуб «Кремінь» очолив дует молодих тренерів. Головним тренером «Кременя» став 37-річний Олексій Годін, а старшим тренером - 34-річний Роман Локтіонов.
Головний тренер Олексій Годін
На фото старший тренер Роман Локтіонов
Також в структурі залишаться працювати тренери Сергій Свистун, Олександр Поляков та Дмитро Стойко. Поєднання молоді Годін/Локтіонов та досвіду тренерів має стати запорукою успіху кременчуцької команди.
Олексій Годін в якості футболіста захищав кольори запорізького та донецького «Металургів», сімферопольської «Таврії». Серед досягнень гравця - срібний призер молодіжного чемпіонату Європи (2006) і триразовий фіналіст Кубка України.
Тренерську кар'єру Олексій В'ячеславович розпочав у 2018 році увійшов до тренерського штабу Олега Тарана в рідному «Металурзі», а на початку 2020 року очолив запорізьку команду. У вересні 2020 року Олексій Годін став головним тренером ФК «Рух» (U-21). За короткий час Олексію Годіну вдалося з нуля створити бойову молодіжну команду (як тренер дебютував 19 вересня). Молодь «Руху» за осінь виграла 7 ігор та сенсаційно перемогла лідера - київське «Динамо», з рахунком 3:1, також в статистиці одна поразка та три нічиї. У підсумку молодіжка «Руху» увійшла в когорту лідерів, із 24 очками посідає 4 місце в турнірній таблиці.
17 грудня був оголошений пошук на посаду головного тренера «Кременя». 38 кандидатів надіслали свої резюме та бачення розвитку клубу, серед яких було 12 потенційних кандидатів: Демчено, Мазуренко, Годін, Любенович, Локтіонов, Свистун та інші досвідчені тренери, які прохали залишитися інкогніто. З кожним із кандидатів обговорили питання заробітної плати та бачення розвитку команди, також перевірили репутацію тренера.
При виборі було багато звернень від кременчуцьких вболівальників поставити кременчужанина. Й керівництво вирішило поставити дует молодих тренерів Годін/Локтіонов. Адже у клуба попереду багато експериментів та багато нового.