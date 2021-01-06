Футбольний клуб «Кремінь» очолив тандем молодих тренерів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 992 Коментарів: 1

Футбольний клуб «Кремінь» очолив дует молодих тренерів. Головним тренером «Кременя» став 37-річний Олексій Годін, а старшим тренером - 34-річний Роман Локтіонов.





Головний тренер Олексій Годін

На фото старший тренер Роман Локтіонов

Також в структурі залишаться працювати тренери Сергій Свистун, Олександр Поляков та Дмитро Стойко. Поєднання молоді Годін/Локтіонов та досвіду тренерів має стати запорукою успіху кременчуцької команди.





Кар’єра Олексія Годіна



Олексій Годін в якості футболіста захищав кольори запорізького та донецького «Металургів», сімферопольської «Таврії». Серед досягнень гравця - срібний призер молодіжного чемпіонату Європи (2006) і триразовий фіналіст Кубка України.

Тренерську кар'єру Олексій В'ячеславович розпочав у 2018 році увійшов до тренерського штабу Олега Тарана в рідному «Металурзі», а на початку 2020 року очолив запорізьку команду. У вересні 2020 року Олексій Годін став головним тренером ФК «Рух» (U-21). За короткий час Олексію Годіну вдалося з нуля створити бойову молодіжну команду (як тренер дебютував 19 вересня). Молодь «Руху» за осінь виграла 7 ігор та сенсаційно перемогла лідера - київське «Динамо», з рахунком 3:1, також в статистиці одна поразка та три нічиї. У підсумку молодіжка «Руху» увійшла в когорту лідерів, із 24 очками посідає 4 місце в турнірній таблиці.

Як проходив відбір головного тренера



17 грудня був оголошений пошук на посаду головного тренера «Кременя». 38 кандидатів надіслали свої резюме та бачення розвитку клубу, серед яких було 12 потенційних кандидатів: Демчено, Мазуренко, Годін, Любенович, Локтіонов, Свистун та інші досвідчені тренери, які прохали залишитися інкогніто. З кожним із кандидатів обговорили питання заробітної плати та бачення розвитку команди, також перевірили репутацію тренера.

При виборі було багато звернень від кременчуцьких вболівальників поставити кременчужанина. Й керівництво вирішило поставити дует молодих тренерів Годін/Локтіонов. Адже у клуба попереду багато експериментів та багато нового.