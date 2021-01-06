Три роки обмеження волі отримав кременчужанин, який випадково вбив знайомого

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 048 Коментарів: 2

Три роки обмеження волі отримав кременчужанин, який випадково вбив знайомого. Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду.





Обвинувачений та його жертва разом випивали у барі на вул. Лесі Українки. Потім розійшлися, і зустрілися через певний час на вул. Генерала Родимцева, біля будинку №7. Чоловіки посперечалися і один вдарив кулаком по голові іншого. Постраждалий впав та втратив свідомість. Нападник викликав «швидку», і його опонента госпіталізували. Того ж дня він помер у лікарні.





Чоловіка звинувачували у вбивстві через необережність. До цього він вже був судимий за грабіж, і ухилявся від відбуття покарання. Керуючись цими фактами суд призначив йому 3 роки та 15 днів обмеження волі.