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Надзвичайні новини

Три роки обмеження волі отримав кременчужанин, який випадково вбив знайомого

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 048 Коментарів: 2

Постраждалий вдарився головою, коли падав

Три роки обмеження волі отримав кременчужанин, який випадково вбив знайомого. Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду. 


Обвинувачений та його жертва разом випивали у барі на вул. Лесі Українки. Потім розійшлися, і зустрілися через певний час на вул. Генерала Родимцева, біля будинку №7. Чоловіки посперечалися і один вдарив кулаком по голові іншого. Постраждалий впав та втратив свідомість. Нападник викликав «швидку», і його опонента госпіталізували. Того ж дня він помер у лікарні. 


Чоловіка звинувачували у вбивстві через необережність. До цього він вже був судимий за грабіж, і ухилявся від відбуття покарання. Керуючись цими фактами суд призначив йому 3 роки та 15 днів обмеження волі. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: суд вбивство вирок

Коментарі: 2

51
KSV:
Сьогодні, 15:11

Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!!!

Воруй, убивай - получи ТРИ года и 15 дней, отдохни, и дальше воруй и убивай.


11 1
633
evil:
Сьогодні, 15:20

Озвучьте фамилию этого самого гуманного судьи в мире. Я просто в ахере от прочитанного...


10 1
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