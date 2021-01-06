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Графік чергування сімейних лікарів на Різдво

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 544

Куди звертатись, якшо що

Пресслужба мерії оприлюднила Графік чергування сімейних лікарів на Різдво:


  • 7 січня - ЦПМСД №1 (вул. І. Мазепи, 26), каб.3 з 9.00 до 12.00, дорослі 096-182-90-87, діти 067-475-84-08;
  • 8 січня - дорослі: ЦПМСД №1 (вул. І. Мазепи, 26), каб.3 з 8.00 до 13.00, 096-182-90-87, каб.11 з 13.00 до 15.00, 067-698-29-34;
               діти: вул. Академіка Маслова, 13/9, каб.16 з 8.00 до 13.00, 067-475-84-08; з каб.8 з 13.00 до 15.00, 068-241-80-80.
  • 9 січня - дорослі: ЦПМСД №1 (вул. І. Мазепи, 26), каб.3 з 8.00 до 13.00, 096-232-26-49, каб.5 з 13.00 до 15.00, 067-457-75-33;
              діти: вул. І. Мазепи, 26, каб.9 з 8.00 до 13.00, 067-475-84-08; з каб.6 з 13.00 до 15.00, 067-475-84-08.
  • 10 січня - дорослі: ЦПМСД №1 (вул. І. Мазепи, 26), каб.52 з 8.00 до 13.00, 096-828-00-24; діти: вул. І. Мазепи, 26, каб.52 з 8.00 до 13.00, 067-475-84-08.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: график Рождество
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