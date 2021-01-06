В лікарнях з пневмоніями лежить 86 кременчужан, з них у 38 - COVID-19

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Ситуацію щодо поширення коронавірусної хвороби в місті станом на сьогоднішній день обговорили 6 січня на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в мерії.





За її інформацією заступниці міського голови Ольги Усанової, за вчорашній день на амбулаторний прийом із симптомами ГРВІ звернулося 66 дорослих і 51 дитина. Під час обстежень фахівцями первинної ланки було встановлено 49 пневмоній у дорослих і виставлено 85 підозр на коронавірус. У цих пацієнтів були взяті біоматеріали для ПЛР дослідження, щоб остаточно визначитися з діагнозом і призначити відповідне лікування.





На стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із діагнозом пневмонія перебувають 86 пацієнтів, із них – 34 мають тяжкий перебіг хвороби. У лікарнях перебувають 38 кременчужанин із підтвердженим COVID-19, а також 9 жителів прилеглих до міста району.





Всього від початку пандемії у місті на COVID-19 захворіло 5 142 жителя міста, 3919 кременчужан подолали цю інфекцію, 147 осіб померли.





Кременчуцький центр лабораторних досліджень за попередній день зробив висновки за 181 дослідженням.