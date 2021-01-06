На Пугачова зіткнулося два легковика

Вчора, 20:29 Переглядів: 969

Про потерпілих не повідомляють

6 січня, близько 20.00 на Вадима Пугачова сталася ДТП. Про це ТЪ повідомив очевидець Захар.





Зіткнулося два легковика. Про потерпілих не повідомляють.



