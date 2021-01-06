1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1090496
Кременчук5142
Хворі:
Україна309241
Кременчук1076
Одужало:
Україна761898
Кременчук3919
Померло:
Україна19357
Кременчук147
Надзвичайні новини

На Пугачова зіткнулося два легковика

Вчора, 20:29 Переглядів: 969

  

Про потерпілих не повідомляють

6 січня, близько 20.00 на Вадима Пугачова сталася ДТП. Про це ТЪ повідомив очевидець Захар.


Зіткнулося два легковика. Про потерпілих не повідомляють.


1
Автор: Руслана Горгола Відео: читач Захар
Теги: ДТП
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх