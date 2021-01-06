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Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

6 січня в Кременчуці зареєстрували 58 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 351

Один кременчужанин помер

6 січня в Кременчуці зареєстрували 58 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 32 жінки віком від 22 до 77 років та 26 чоловіків віком від 19 до 74 років.


Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. В інфекційних шпиталях лікується 60 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 39 осіб. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 5 200 випадків: одужало 3 958, померло 148.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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