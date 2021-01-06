Порізав перехожого за зауваження: полтавець отримав 5 років тюрми

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 211

26-річний полтавець отримав 5 років тюрми за те, що порізав перехожого, повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.



Прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно полтавця за фактом спричинення ним умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України) іншому жителю обласного центру.

За даними слідства, наприкінці червня минулого року вночі п'яний чоловік, щоб помститися своєму знайомому порізав ножем шини його Mercedes Sprinter, припаркованого поблизу багатоповерхівки. Мешканець будинку, який повертався додому, побачивши це, зробив зловмиснику зауваження, за що отримав два удари ножем.





Життя небайдужої людини медикам вдалося врятувати. Обвинуваченого Київським районним судом Полтави засуджено до 5 років 1 місяця позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.