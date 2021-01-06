Пішов з життя почесний кременчужанин, Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов

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Сьогодні, 7 січня, пішов з життя почесний кременчужанин, Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив віцемер Руслан Проценко.









Володимир Вікторович Кисельов - український легкоатлет російського походження, олімпійський чемпіон. У 1996 році став Почесним громадянином Кременчука. Володимир Кисельов тренувався у спортивному товаристві «Авангард» у Краматорську. Золоту олімпійську медаль та звання олімпійського чемпіона виборов на московській Олімпіаді в штовханні ядра, виступаючи у складі збірної СРСР. Переможний результат спортсмена склав 21,35 м. Другим став Олександр Баришников (21,08 м), а третім – німець Удо Баєр (21,06 м).

Олімпійський чемпіон довго боровся з раком, пройшов більше 46 курсів хіміотерапії у Полтаві та Кременчуці.

