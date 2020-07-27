40 років назад кременчужанин Володимир Кисельов став Олімпійським чемпіоном

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Сьогодні, 30 липня, виповнилося 40 років з дня коли кременчужанин Володимир Кисельов став Олімпійським чемпіоном зі штовхання ядра. 30 липня 1980 року Володимир Кисельов здобув «золото» у вправі зі штовхання ядра на ХХІІ літніх Олімпійських іграх у Москві. Переможний результат спортсмена склав 21,35 м. Другим став Олександр Баришников (21,08 м), а третім – німець Удо Баєр (21,06 м).

Володимир Вікторович Кисельов - український легкоатлет російського походження, олімпійський чемпіон. У 1996 році став Почесним громадянином Кременчука. Володимир Кисельов тренувався у спортивному товаристві «Авангард» у Краматорську. Золоту олімпійську медаль та звання олімпійського чемпіона виборов на московській Олімпіаді в штовханні ядра, виступаючи у складі збірної СРСР.

- Пригадую, як 26 липня колишня кременчужанка Надія Ткаченко прийшла до нас показати золоту медаль, яку вона виграла в п'ятиборстві. Надія надягла її на мене і каже: «Тільки така тобі, Володимире, підійде», - розповів в інтерв'ю «Зорі Полтавщині» Володимир Кисельов. - Наче це було зовсім недавно. Коли я виходив на шикування і бачив своїх суперників під два метри зросту й вагою понад 130 кілограмів, відверто скажу, що було страшно й не зрозуміло, куди я йду... Свою перемогу на Олімпіаді-80 я присвятив мамі.

У той день на змаганнях віддався повністю і був, як витиснутий лимон. За півтори години я схуднув на 6 кілограмів. Якби мене попросили зробити додаткову, сьому, спробу, думаю, ядро вже б не зміг штовхнути. Взагалі було приємно позмагатися з видатними спортсменами тих часів.





На сьогодні, олімпійський чемпіон бореться з раком. Навіть у такий святковий день Володимир Кисельов відправився до лікарні на чергову хіміотерапію. З міського бюджету Володимиру Кисельову виділяється щомісячна стипендія.





- Володимир Кисельов зараз зубами чіпляється за життя, - поділився з « Телеграфом » депутат Полтавської облради Олександр Алексюк.

За словами депутата, олімпійський чемпіон пройшов 46 курсів хіміотерапії у Полтаві та Кременчуці. Й сьогодні знову потрапив до лікарні.