З'явилося відео, як кременчужанин «відстрілювався» від п'яних хуліганів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 625

З'явилося відео, як у ніч з 28 на 29 липня кременчужанин «відстрілювався» від п'яних хуліганів, які камінням трощили машину та шибки у нього на подвір'ї. Відео до редакції прислав читач Ілля, який став свідком тих подій.





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Нагадаємо, на Першотравневій двоє п'яних дебоширів гучно поводилися, а, отримавши зауваження від перехожого, розпустили руки і побили чоловіка. Потім молодики потрапили на приватне подвір'я, де камінням пошкодили Tоyota Camry, та розбили вікно в будинку.





64-річний господар будинку, до якого навідалися «гості», вистрілив з мисливської рушниці у повітря, аби їх спинити. Після цього його родина викликала поліцію.





Патрульні спільно з батальйоном поліції особливого призначення гарячим слідом затримали вказаних осіб.







