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З'явилося відео, як кременчужанин «відстрілювався» від п'яних хуліганів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 625

 

Дебошири – не місцеві, їм обом 21 рік

З'явилося відео, як у ніч з 28 на 29 липня кременчужанин «відстрілювався» від п'яних хуліганів, які камінням трощили машину та шибки у нього на подвір'ї. Відео до редакції прислав читач Ілля, який став свідком тих подій.


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У Кременчуці чоловік стріляв у повітря з рушниці, щоб зупинити п'яних дебоширів


Нагадаємо, на Першотравневій двоє п'яних дебоширів гучно поводилися, а, отримавши зауваження від перехожого, розпустили руки і побили чоловіка. Потім молодики потрапили на приватне подвір'я, де камінням пошкодили Tоyota Camry, та розбили вікно в будинку.


64-річний господар будинку, до якого навідалися «гості», вистрілив з мисливської рушниці у повітря, аби їх спинити. Після цього його родина викликала поліцію.

Патрульні спільно з батальйоном поліції особливого призначення гарячим слідом затримали вказаних осіб.



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Автор: Руслана Горгола Відео: читач Ілля
Теги: хулиганство хулиганы самозахист зброя
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