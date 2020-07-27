У Кременчуці п'яні дебошири побили чоловіка, вікна автівки та будинку

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 1 066 Коментарів: 1

У ніч з 28 на 29 липня охоронці порядку затримали дебоширів, які хуліганили на вулиці Першотравневій.





Як повідомила патрульна поліція Кременчука, коли інспектори прибули на виклик, заявник розповів їм наступне. Двоє невідомих з ознаками сп'яніння гучно себе поводили, йдучи вулицею, через що він зробив їм зауваження. На зауваження вони не відреагували, поводили себе агресивно і побили заявника.





Як з'ясувалося, на цьому вони не зупинились та проникли до приватного подвір'я, де пошкодили Tоyota Camry, та розбили вікно в будинку.





Патрульні спільно з батальйоном поліції особливого призначення гарячим слідом затримали вказаних осіб. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб) КК України.