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Надзвичайні новини

У Кременчуці п'яні дебошири побили чоловіка, вікна автівки та будинку

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 1 066 Коментарів: 1

 

Хуліганів затримали правоохоронці

У ніч з 28 на 29 липня охоронці порядку затримали дебоширів, які хуліганили на вулиці Першотравневій.


Як повідомила патрульна поліція Кременчука, коли інспектори прибули на виклик, заявник розповів їм наступне. Двоє невідомих з ознаками сп'яніння гучно себе поводили, йдучи вулицею, через що він зробив їм зауваження. На зауваження вони не відреагували, поводили себе агресивно і побили заявника.


Як з'ясувалося, на цьому вони не зупинились та проникли до приватного подвір'я, де пошкодили Tоyota Camry, та розбили вікно в будинку.


Патрульні спільно з батальйоном поліції особливого призначення гарячим слідом затримали вказаних осіб. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб) КК України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хулиганство хулиганы разбил окно побили Toyota Camry
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Коментарі: 1

236
Чувааак:
Сьогодні, 13:42

Не дай Бог на них кайданки надінуть!!! Ви шо, вони ж святі! Яке право мала поліція завадити відпочинку? І не вздумайте перечить, ато натрапете на гнів Вортекс*а


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