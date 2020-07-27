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У селі Кременчуцького району горіли сарай, хата та дровник

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 418

 

Пожежа сталася у селі Недогарки

28 липня близько 17.00 у селі Недогарки Кременчуцького району сталася пожежа у дровнику, яка розповсюдилася на сарай та двоповерховий житловий будинок.


Як сповістило Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, рятувальники прибули на виклик о 17.34, а ліквідували полум'я о 19.18.


Вогонь знищив покрівлю та перекриття сараю на площі 13 кв. м, покрівлю та перекриття житлової кімнати на другому поверсі площею 15 кв. м, 4 куб. м дров, меблі, чотири дерев’яні вікна, вживані речі, а також пошкодив прибудову до літньої кухні на площі 8 кв. м, вхідні дерев’яні двері, тумбу.


Вогнеборцям вдалося врятувати гараж на першому поверсі та два поряд розташованих житлових будинки. Причини пожежі встановлюються. На місце події приїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожар Недогарки дом сарай дрова
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