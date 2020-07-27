У селі Кременчуцького району горіли сарай, хата та дровник

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28 липня близько 17.00 у селі Недогарки Кременчуцького району сталася пожежа у дровнику, яка розповсюдилася на сарай та двоповерховий житловий будинок.





Як сповістило Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, рятувальники прибули на виклик о 17.34, а ліквідували полум'я о 19.18.





Вогонь знищив покрівлю та перекриття сараю на площі 13 кв. м, покрівлю та перекриття житлової кімнати на другому поверсі площею 15 кв. м, 4 куб. м дров, меблі, чотири дерев’яні вікна, вживані речі, а також пошкодив прибудову до літньої кухні на площі 8 кв. м, вхідні дерев’яні двері, тумбу.





Вогнеборцям вдалося врятувати гараж на першому поверсі та два поряд розташованих житлових будинки. Причини пожежі встановлюються. На місце події приїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.