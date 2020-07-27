На КВБЗ поставили на паузу скорочення працівників, але оптимізують посади

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 385

Голова наглядової ради Володимир Приходько каже, що 600 чоловік (про скорочення яких повідомляли раніше) сьогодні не підуть на біржу праці. Але що буде через 2-3 місяці – залежатиме від дій уряду

28 липня під час візиту на вагонзавод прем’єр-міністра Дениса Шмигаля «ТелеграфЪ» поцікавився ситуацією зі скороченнями на підприємстві у голови наглядової ради ПАТ КВБЗ Володимира Приходька.





- Скорочення ніякого ми зараз не проводимо. Ми робимо те, що потрібно було зробити рік тому, два тому, три тому: ми позбуваємось зайвих ланок у системі управління підприємством. Ми зараз людей тримаємо на перетримці. Для цього застосовуємо прийоми, відомі вам: скорочений робочий тиждень, скорочений робочий місяць, відпустки з оплатою двох третин. Але такого, щоб ми віддавали людям трудову книжку, мабуть, ви майже не знайдете. Це будуть одиниці, - заявив Володимир Приходько.





Нагадаємо, раніше на КВБЗ повідомили про оптимізацію персоналу на рівні 10% - це 600 працівників, про що ТЪ писав раніше, спираючись на офіційну інформацію директора з безпеки, персоналу та соціальних питань Леоніда Олійника. Проте наразі Володимир Приходько заявляє, що такого масштабного скорочення не буде. Про це він сказав, відповідаючи на уточнююче запитання, чи підуть із заводу 600 працівників.









- Сьогодні не підуть точно. І в найближчі 2-3 місяці теж не підуть. А от що буде восени, якщо нічого не вирішать (мається на увазі уряд, який обіцяє забезпечити замовлення вагонобудівникам – ред.) то я вам скажу так, це буде не 600 чоловік. Дивіться, два роки тому в Україні працювало 18 заводів, які виробляли вантажні вагони. Рік тому їх було 12 до 31 рудня 2019 року. Сьогодні їх лише 6. Я впевнений: якщо нічого не буде прийнято, то першого жовтня їх буде три. А першого січня 2021 року залишаться останні в такій обстановці. Можливо, залишиться один. Сподіваємося, що це будемо ми, - прокоментував ситуацію з роботою Володимир Приходько.





Від уряду КВБЗ очікує підтримки вітчизняного виробника, зокрема, забезпечення замовлень УЗ у перспективі на 5 років. А в найближчий рік - замовлення на 70 вагонів (раніше президент Зеленський говорив про 90 вагонів, тепер прем'єр Шмигаль каже, що 90 - це з урахуванням 20 пасажирських вагонів, за які свого часу не заплатила УЗ).





У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості на початку липня повідомили: КВБЗ подав заявку про скорочення 600 працівників, проте очікувалося, що реально на біржу прийде 200-250 осіб.