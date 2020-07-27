На КВБЗ поставили на паузу скорочення працівників, але оптимізують посади

Голова наглядової ради Володимир Приходько каже, що 600 чоловік (про скорочення яких повідомляли раніше) сьогодні не підуть на біржу праці. Але що буде через 2-3 місяці – залежатиме від дій уряду
28 липня під час візиту на вагонзавод прем’єр-міністра Дениса Шмигаля «ТелеграфЪ» поцікавився ситуацією зі скороченнями на підприємстві у голови наглядової ради ПАТ КВБЗ Володимира Приходька.
Нагадаємо, раніше на КВБЗ повідомили про оптимізацію персоналу на рівні 10% - це 600 працівників, про що ТЪ писав раніше, спираючись на офіційну інформацію директора з безпеки, персоналу та соціальних питань Леоніда Олійника. Проте наразі Володимир Приходько заявляє, що такого масштабного скорочення не буде. Про це він сказав, відповідаючи на уточнююче запитання, чи підуть із заводу 600 працівників.
Від уряду КВБЗ очікує підтримки вітчизняного виробника, зокрема, забезпечення замовлень УЗ у перспективі на 5 років. А в найближчий рік - замовлення на 70 вагонів (раніше президент Зеленський говорив про 90 вагонів, тепер прем'єр Шмигаль каже, що 90 - це з урахуванням 20 пасажирських вагонів, за які свого часу не заплатила УЗ).
У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості на початку липня повідомили: КВБЗ подав заявку про скорочення 600 працівників, проте очікувалося, що реально на біржу прийде 200-250 осіб.