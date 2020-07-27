В Кременчуге финишировал путешественник, который за 22 дня прошёл Псёл на одноместной байдарке

24 июля в Кременчуге финишировал Михаил Закусилов, путешественник, который за 22 дня на одноместной байдарке прошёл реку Псёл от границы с Россией до места, где она впадает в Днепр.
Вечный путешественник, как называет себя сам мужчина, рассказал «Кременчугскому Телеграфу» о своём хобби, какие реки он уже покорил, о своей философии жизни.
Вечный путешественник с кременчугской прессой
39-летний Михаил Закусилов живёт в Чернигове, по профессии строитель. У него сезонная работа и зимой много свободного времени: однажды он посмотрел видео о путнике, который в одиночку сплавлялся на байдарке и снимал видео о своих путешествиях. Черниговец вдохновился увиденным и сам начал заниматься сплавом на байдарках, с 2016 года он успел преодолеть 6 тысяч км по водным артериям Украины.
Черниговец уже прошёл такие реки как: Десна, Сейм, Снов, Днестр (в том числе через Молдову), Днепр от географического севера Украины (от сёл Муравьи и Гремяч) до Чёрного моря.
По мнению Михаила, в каждой реке есть что-то особенное и неповторимое
Тут немаловажно отметить, что у Михаила возникла идея проходить реки от истока до устья, чтобы увидеть их во всей красе и разнообразии, сложить общую картину о водоёме, его обитателях и живущих на берегах людях.
Фото из путешествия по Пслу
- Сколько времени планировали сплав по Пслу и готовились к нему?
Он часто отправляется в путь один, но в путешествиях знакомится с интересными людьми
В начале сплава по Пслу байдарочник стартовал в районе сёл Запсёлье и Мирополье, которые находятся на границе с Россией. Об этой реке у него остались как положительные впечатления, так и не очень:
На Псле Михаил увидел много черепах и рыб разных размеров, слышал бобров, видел лис в полях по утрам
Мужчина рассказал, что на Псле хорошо убраны берега – на стоянках чисто, чистота на европейском уровне, но только до села Сухорабовки. После этого населённого пункта всё меняется, начинает появляться мусор. Михаил Закусилов считает, что туризм «воспитывает» местных жителей и мотивируют их убирать берега – ведь там, где больше туристов, всегда чище.
На Псле есть 12 частных плотин
Кроме того, его впечатлили люди, которых он встречал:
Встреча в Потоках с туристами на выходе из реки Псёл, на финише
К примеру, с кременчужанином Тарасом он познакомился в 2018 году на Кременчугском водохранилище, в районе горы Пивихи. Тогда черниговец прошёл 120 км за раз, в планах было увидеть прекрасные пляжи Пивихи («почти как на Мальдивах») и набрать воды на роднике, который там находится. Но как раз в то время дали воду – и пляжи были затоплены, а родник пересох – неудача. Но был и плюс, Михаил познакомился с кременчужанином Тарасом, который ему помог: дал воды, свозил в магазин. Как оказалось, у них даже День рождения в один день – 24 мая. С тех пор мужчины дружат.
С нашим городом Михаила связывает дружба с кременчужанином Тарасом
Михаил сплавляется по водоёмам не только летом, но и зимой: в феврале ходил по озеру в Измаиле, а однажды 4 дня сплавлялся по реке Снов за неделю до Нового года. Но это более ответственно, ведь зимой людей на водоёмах нет и спасти тебя некому.
Самая длительная по времени поездка Михаила Закусилова была по Днестру, она длилась 60 дней (за это время он преодолел 1400 км), во время неё он часто выходил на берег, чтобы посмотреть водопады, замки и другие достопримечательности. А вот самый продолжительный сплав по киллометражу – по Днепру (1600 км), который занял 40 дней.
По мнению байдарочника, наиболее загрязнённая река, с которой ему приходилось сталкиваться, – это верхняя часть Днестра, там он наблюдал, как люди выбрасывают строительный мусор прямо на берег:
На Днестре
В планах путешественника – сплавиться по Южному Бугу, а также по большим рекам Европы и даже мира:
Михаил Закусилов поведал ТЪ, что его лодка с вещами (он их научился очень компактно укладывать) весит 30 кг. Путник старается не брать ничего лишнего, только самое необходимое и губную гармошку – для души.
По словам мужчины, активный отдых помогает ему оставаться в форме
Что касается снаряжения, байдарочник всегда надевает спасательный жилет – это обязательное правило. Для тех, кто хотел бы заниматься туризмом на байдарке, Михаил объяснил, что это дорого только на старте:
Мужчина поделился, как во время путешествий организовывает своё питание:
Иногда на спиннинг он может поймать рыбу и зажарить её на костре. Часто угощают уловом щедрые рыбаки.
Байдарочник поделился, что во время стоянок очень любит фотографировать рассветы и утренние туманы
Во время сплавов у Михаила есть ритуал: каждый день он записывает события дня и свои мысли в блокнот и на диктофон, а потом делится ими в своём блоге на Фейсбуке. Также он снимает видео, которые выкладывают на собственном Ютуб-канале. Путник мечтает написать книгу о своём опыте и приключениях:
- Нам, людям, очень важно побыть одному, но места такого нет: суета, магазины, дети, соседи... На реке, когда один, то приходит инсайт – ответы на некоторые вопросы, я стараюсь зафиксировать их.
Это моя религия, потому что я в таких одиночных путешествиях, отходя от общества, напрямую общаюсь с пространством. И понимаю многие вещи, которые другие к концу жизни не поймут. За этим я туда и иду.
- А были такие моменты, которые напугали, что-то неожиданное?
- А как родные относятся к Вашему увлечению?
Напоследок черниговец поделился с нами своей жизненной философией:
На Псле Михаил спас слётка воробья, который упал в реку