В Кременчуге финишировал путешественник, который за 22 дня прошёл Псёл на одноместной байдарке

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 147

Михаил Закусилов из Чернигова с 2016 года сплавляется по рекам Украины, на его счету уже 6 тысяч км

24 июля в Кременчуге финишировал Михаил Закусилов, путешественник, который за 22 дня на одноместной байдарке прошёл реку Псёл от границы с Россией до места, где она впадает в Днепр.



Вечный путешественник, как называет себя сам мужчина, рассказал «Кременчугскому Телеграфу» о своём хобби, какие реки он уже покорил, о своей философии жизни.





Вечный путешественник с кременчугской прессой





О Псле и своих путешествиях





39-летний Михаил Закусилов живёт в Чернигове, по профессии строитель. У него сезонная работа и зимой много свободного времени: однажды он посмотрел видео о путнике, который в одиночку сплавлялся на байдарке и снимал видео о своих путешествиях. Черниговец вдохновился увиденным и сам начал заниматься сплавом на байдарках, с 2016 года он успел преодолеть 6 тысяч км по водным артериям Украины.





Черниговец уже прошёл такие реки как: Десна, Сейм, Снов, Днестр (в том числе через Молдову), Днепр от географического севера Украины (от сёл Муравьи и Гремяч) до Чёрного моря.





По мнению Михаила, в каждой реке есть что-то особенное и неповторимое





Тут немаловажно отметить, что у Михаила возникла идея проходить реки от истока до устья, чтобы увидеть их во всей красе и разнообразии, сложить общую картину о водоёме, его обитателях и живущих на берегах людях.





Фото из путешествия по Пслу





- Сколько времени планировали сплав по Пслу и готовились к нему?





- Не готовился и не планировал! Я всё равно все реки буду проходить, поэтому мне всё равно, по какой реке идти, они все красивые, выпал выбор на Псёл интуитивно. Здесь у меня друг Тарас, в Кременчуге, это была двойная цель, по сути: и реку увидеть, и к другу в гости приплыть.





Он часто отправляется в путь один, но в путешествиях знакомится с интересными людьми





В начале сплава по Пслу байдарочник стартовал в районе сёл Запсёлье и Мирополье, которые находятся на границе с Россией. Об этой реке у него остались как положительные впечатления, так и не очень:





- Чистая очень река, особенно верхняя часть, там где Могрица. Часто даже там, где река набирала глубину до 2,5 м, я видел дно, рыб больших, я шёл как в аквариуме. Но есть и неприятные моменты – после Сум сброс очистных вод, там запах какашек и шампуня – неприятно. А за поворотом, в соседнем селе, люди уже купаются и рыбачат, даже не подозревая об этом.





На Псле Михаил увидел много черепах и рыб разных размеров, слышал бобров, видел лис в полях по утрам





Мужчина рассказал, что на Псле хорошо убраны берега – на стоянках чисто, чистота на европейском уровне, но только до села Сухорабовки. После этого населённого пункта всё меняется, начинает появляться мусор. Михаил Закусилов считает, что туризм «воспитывает» местных жителей и мотивируют их убирать берега – ведь там, где больше туристов, всегда чище.









На Псле есть 12 частных плотин





Кроме того, его впечатлили люди, которых он встречал:





- Люди отзывчивые, очень добрые, все звали покормить, помочь, оставляли на ночь, звали на берег просто позавтракать с ними. Очень много друзей и знакомых - как всегда после такого путешествия.





Встреча в Потоках с туристами на выходе из реки Псёл, на финише





К примеру, с кременчужанином Тарасом он познакомился в 2018 году на Кременчугском водохранилище, в районе горы Пивихи. Тогда черниговец прошёл 120 км за раз, в планах было увидеть прекрасные пляжи Пивихи («почти как на Мальдивах») и набрать воды на роднике, который там находится. Но как раз в то время дали воду – и пляжи были затоплены, а родник пересох – неудача. Но был и плюс, Михаил познакомился с кременчужанином Тарасом, который ему помог: дал воды, свозил в магазин. Как оказалось, у них даже День рождения в один день – 24 мая. С тех пор мужчины дружат.





С нашим городом Михаила связывает дружба с кременчужанином Тарасом





Михаил сплавляется по водоёмам не только летом, но и зимой: в феврале ходил по озеру в Измаиле, а однажды 4 дня сплавлялся по реке Снов за неделю до Нового года. Но это более ответственно, ведь зимой людей на водоёмах нет и спасти тебя некому.





Самая длительная по времени поездка Михаила Закусилова была по Днестру, она длилась 60 дней (за это время он преодолел 1400 км), во время неё он часто выходил на берег, чтобы посмотреть водопады, замки и другие достопримечательности. А вот самый продолжительный сплав по киллометражу – по Днепру (1600 км), который занял 40 дней.





По мнению байдарочника, наиболее загрязнённая река, с которой ему приходилось сталкиваться, – это верхняя часть Днестра, там он наблюдал, как люди выбрасывают строительный мусор прямо на берег:





- На Днестре я замечал следующую картину: пришёл рыбак рыбачить, отодвинул мусор вправо, мусор влево – о, тут чисто! То есть я видел людей, сидящих на мусоре, как в Индии.





На Днестре





В планах путешественника – сплавиться по Южному Бугу, а также по большим рекам Европы и даже мира:





- Из наших рек я уже вырос, мне бы хотелось реку однажды пройти какую-то тысяч на 5 км, пробыть на ней 3-4 месяца, совсем погрузиться в среду, с людьми общаться, которые там живут. Потому что чем больше река, тем больше разность людей.





Как это работает: об особенностях сплавов





Михаил Закусилов поведал ТЪ, что его лодка с вещами (он их научился очень компактно укладывать) весит 30 кг. Путник старается не брать ничего лишнего, только самое необходимое и губную гармошку – для души.





По словам мужчины, активный отдых помогает ему оставаться в форме





Что касается снаряжения, байдарочник всегда надевает спасательный жилет – это обязательное правило. Для тех, кто хотел бы заниматься туризмом на байдарке, Михаил объяснил, что это дорого только на старте:

лодка – $400-500;

весло – $130;

спасательный жилет – $100.

- Есть специализированные магазины, которые занимаются именно водными принадлежностями. Покупать что-то дешёвое мне не хотелось, потому что при покупке я уже знал, что покупаю надолго, и мне нужно было качество. Потом только покупай продукты и добирайся на точку старта, а с финиша – домой. Иногда даже находятся спонсоры, - говорит он.





Мужчина поделился, как во время путешествий организовывает своё питание:





- На старте я закупаюсь так, как будто больше нигде не куплю, я беру крупы, гречку, рис, сахар, чай, кофе, всё, что не портится, хлеб или сухари, сгущёнку, пару тушёнок – и поехал. А дальше стараюсь докупать продукты на воде, у бабушек в селе. Это сало, яйца, молоко, овощи. Таким образом, и им копейка, и я купил свежие продукты. Не травленные, они же для себя их растили – и вдруг я появился. И это выгоднее. Потому что однажды я сходил в магазин сельский, я ничего не купил, потратил деньги, а у меня печенье, мороженое и какая-то ерунда. Я понял, что нет, так не пойдёт.





Иногда на спиннинг он может поймать рыбу и зажарить её на костре. Часто угощают уловом щедрые рыбаки.





Байдарочник поделился, что во время стоянок очень любит фотографировать рассветы и утренние туманы





Во время сплавов у Михаила есть ритуал: каждый день он записывает события дня и свои мысли в блокнот и на диктофон, а потом делится ими в своём блоге на Фейсбуке. Также он снимает видео, которые выкладывают на собственном Ютуб-канале. Путник мечтает написать книгу о своём опыте и приключениях:





- Нам, людям, очень важно побыть одному, но места такого нет: суета, магазины, дети, соседи... На реке, когда один, то приходит инсайт – ответы на некоторые вопросы, я стараюсь зафиксировать их.

Это моя религия, потому что я в таких одиночных путешествиях, отходя от общества, напрямую общаюсь с пространством. И понимаю многие вещи, которые другие к концу жизни не поймут. За этим я туда и иду.





- А были такие моменты, которые напугали, что-то неожиданное?





- Раз молния меня застала. Это было на Днепре в 2018 году. Я по телефону общался, находился ниже Днепропетровска, там начинается водохранилище, и вдруг молния сзади – удар. Я оборачиваюсь, а у меня чёрная стена дождя за спиной – фронт идёт очень тяжёлый, я тогда немного испугался, конечно. Оказаться на воде в грозу – наверное, не самый лучший выбор. Я шёл к берегу с такой скоростью!







- А как родные относятся к Вашему увлечению?





- Я не женат, поэтому так вольно и странствую. Но я увидел вариант, что и так можно путешествовать: есть у меня новый друг, он путешествует, при этом женат, и ребёнок у них есть. Я смотрю: о, так это моя схема! Они так же безбашенно путешествуют, значит, и я смогу. Мама за меня переживает, конечно, но по итогам я привожу замечательное кино, я счастлив, а что родителям главное? Чтобы сын был счастлив.





Напоследок черниговец поделился с нами своей жизненной философией:





- Важно быть человеком, который отдаёт этому миру, ничего не пряча, с открытым сердцем, живёт без страха и делает только добрые дела. И не считает своим домом только возле двора, а везде... В Сумской области возле плотины цветы в клумбе засохли – я их полил. А они мне надо? Там где-то, далеко... Пока я поливал цветы, приехала машина, помогли мне лодку отвезти. В этом мире всё связано.





На Псле Михаил спас слётка воробья, который упал в реку