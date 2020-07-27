З першого серпня на Полтавщині стартує мисливський сезон

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Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювання

З першого серпня у переважній більшості мисливських угідь Полтавщини стартує мисливський сезон, але є винятки.





Як повідомляє Відділ контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи, у Семенівському районі відкриття припадає на 8 серпня, а в Решетилівському та Чутівському – відлік починається з 1 та 8 серпня.





Які документи повинен мати при собі мисливець

державне посвідчення мисливця

щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка користувача мисливських угідь)

відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю

* за наявності мисливських собак – паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році

* у випадку добутої пернатої дичини відповідні записи мисливець вносить у контрольну та відстрільну картки самостійно.





Полювати заборонено:

у межах населених пунктів (сіл, селищ, міст), за винятком випадків, передбачених рішеннями обласних, рад;

в угіддях, не зазначених у дозволі;

на відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей;

на відтворюючих ділянках;

на пернату дичину з нарізною вогнепальною зброєю або з використанням набоїв, споряджених кулями або шротом діаметром більше ніж 5 мм (№ 0000);

у темний період доби (пізніше години після заходу сонця і раніше години до його сходу);

із застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме:

 клеїв, петель, капканів, підрізів, закотів, гачків, самострілів, ловчих ям;

 отруйних та анестезуючих принад;

 живих сліпих чи знівечених тварин як принади;

 звуковідтворювальних приладів та пристроїв;

 електричного обладнання для добування тварин;

 штучних світлових джерел, приладів та пристроїв для підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення;

 дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин;

 вибухових речовин;

 з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах з працюючим двигуном;

 літаків та вертольотів;

 не мисливської (у тому числі військової) вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних вкладок, напівавтоматичної або автоматичної зброї з магазинами більш як на два патрони;

 руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів;

 газу та диму;

 заливання нір звірів.

Якщо полювання здійснюється на воді, то обов’язково потрібно мати при собі всі документи на плавзасіб та на право керування ним.





Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювання.





Під час полювання працюватимуть рейдові групи у складі з поліцейськими, які здійснюють контроль за обігом зброї у сфері дозвільної системи, а на водоймах будуть залучені працівники водної поліції Кременчуцького відділу. Порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 85 КУпАП), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 248 КК України).





Інформацію про порушників правил полювання, а також щодо інших протиправних дій у сфері полювання, повідомляйте на лінію «102».