КВБЗ розпочав процедуру скорочення 600 працівників

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ПрАТ КВБЗ розпочав процедуру скорочення 600 працівників: попередив про це службу зайнятості відповідно до вимог законодавства. Про це «Телеграфу» розповів керівник Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктор Калашник. Проте очікується, що до служби зайнятості у місті звернеться 250 звільнених, щоб отримати статус безробітного.





Нагадаємо, причина скорочень, про яку розповіло керівництво підприємства — падіння обсягів виробництва через брак замовлень.









- До служби зайнятості, за розрахунками відділу кадрів вагонзаводу, повинно прийти десь 200-250. Є люди, які від'їжджають за кордон, є люди з інших регіонів, є пенсіонери, - коментує Віктор Калашник.