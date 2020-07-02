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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

КВБЗ розпочав процедуру скорочення 600 працівників

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 1 955

Проте на біржу праці піде близько 250, зазначає директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості

ПрАТ КВБЗ розпочав процедуру скорочення 600 працівників: попередив про це службу зайнятості відповідно до вимог законодавства. Про це «Телеграфу» розповів керівник Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктор Калашник. Проте очікується, що до служби зайнятості у місті звернеться 250 звільнених, щоб отримати статус безробітного.


Нагадаємо, причина скорочень, про яку розповіло керівництво підприємства — падіння обсягів виробництва через брак замовлень.


На Крюківському вагонзаводі планують скоротити близько 600 працівників


- До служби зайнятості, за розрахунками відділу кадрів вагонзаводу, повинно прийти десь 200-250. Є люди, які від'їжджають за кордон, є люди з інших регіонів, є пенсіонери, - коментує Віктор Калашник.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КВБЗ скорочення центр занятости
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