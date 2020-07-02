Проте на біржу праці піде близько 250, зазначає директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості
ПрАТ КВБЗ розпочав процедуру скорочення 600 працівників: попередив про це службу зайнятості відповідно до вимог законодавства. Про це «Телеграфу» розповів керівник Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктор Калашник. Проте очікується, що до служби зайнятості у місті звернеться 250 звільнених, щоб отримати статус безробітного.
Нагадаємо, причина скорочень, про яку розповіло керівництво підприємства — падіння обсягів виробництва через брак замовлень.