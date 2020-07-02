На два часа остановился Кременчугский НПЗ из-за аварии на подстанции

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 1 611

Огонь и чёрный дым, которые вырывались из труб предприятия, сфотографировали обеспокоенные горожане

4 июля на два часа остановился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил ТСН.uа и.о. главного инженера завода Юрий Голич, это произошло из-за аварии на подстанции «Укрэнерго» в Горишних Плавнях.





Огонь и чёрный дым, которые вырывались из труб предприятия, сфотографировали обеспокоенные горожане. По словам Юрия Голича, из-за сбоя в работе НПЗ был осуществлен аварийный выброс газа.





- Поскольку это выходной, нам оперативно пришлось вызвать всех на работу: инженеров, электриков. Был осуществлен аварийный сброс газа на факелы, это нормально при аварийных ситуациях, - прокомментировал и.о. главного инженера.





Он добавил, что такая ситуация на заводе произошла впервые за 55 лет.





- У нас есть подстанция. Она основная, которая запитывает высоковольтные линии электропередач мощностью по 150 киловольт. На той подстанции, по предварительному уведомлению, произошла авария с возгоранием, взрывом, что привело к снижению посадки напряжения линии внешних передач. Соответственно от этой основной подстанции запитывается тэцивская схема, а также подстанция «Факел», которая для завода является резервом. Получилось так, что на заводе кроме основного потребителя и резервный потребитель также на какой-то период времени вышел из строя. Эта подстанция принадлежит «Укрэнерго», - объяснил Юрий Голич.





По предварительной информации, на подстанции «Укрэнерго» произошёл взрыв трансформатора 150 кВ, что и привело к перепаду напряжения.





В ДСНС Полтавской области ТСН.ua сообщили, что спасателей, в связи с аварийной ситуацией на НПЗ, не вызывали.