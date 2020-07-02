Футболісти Кременчуцького району стали володарями кубка серед ветеранів

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 345

У Миргороді відбувся фінал чемпіонату Територіальної організації ГО «ВФСТ «Колос» з мініфутболу серед ветеранів 40 років і старші. За інформацією пресслужби Кременчуцької районної адміністрації, змагання відбулися 27 червня. Змагалися 6 команд, які були розділені на дві групи й змагалися за головний трофей змагань.





Суперниками «Гаранту» Кременчуцького району стали збірні з Полтавського і Пирятинського районів, яким наші гарантівці не залишили жодного шансу на перемогу.





У фінальному поєдинку за перше місце з миргородською збірною, з рахунком 4:0, «Гарант» став володарем Кубку і золотих медалей.



Переможний склад команди: Чумак Юрій, Лупінос Сергій, Галата Олег, Галєта Дмитро, Хлань Володимир, Погребняк Олексій, Петрушевський Едуард, Клюсенко Анатолій, Біляєв Андрій, Шабанов Ігор.



Слід відзначити керівника команди Андрія Горячковського, тренера Чумака Юрія та Веселовського Анатолія за підтримку команди «Гарант».