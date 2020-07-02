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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині з водойм вилучили два тіла

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 779

Це були чоловіки віком 41 та 36 років

4 липня на Полтавщині з водойм дістали двох потопельників. Про це повідомили у Департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


У селі Макухівці Полтавського району о 18.27 фахівці КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради з річки Коломак витягнули 41-річного чоловіка, тіло якого для встановлення точної причини смерті направили до Полтавського обласного бюро СМЕ.


Також у селі Велика Бузова Шишацького району о 18.26 чергове відділення 3-го ДПРП з місцевого ставка вилучило тіло 36-річного громадянина, яке направили на експертизу до Миргородського відділення обласного бюро СМЕ для встановлення причини смерті.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: утопленник
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