Шкільні друзі, детектив та закони природи: що почитати кременчужанам

Анита Шрив «Обвенчанные судьбой»

В готелі в Беркширських горах зустрічаються семеро колишніх шкільних друзів.

Бріджит, мати п’ятнадцятирічного хлопця виходить заміж за Білла. Багато років тому вони кохали одне одного, але за трагічних обставин розлучилися, щоб зараз знову зустрітися.

Шкільні друзі не бачилися майже тридцять років. Життя їх розпорошило через трагедію, що сталася саме перед закінченням школи. Яку ж таємницю зберігають однокласники?