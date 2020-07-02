Шкільні друзі, детектив та закони природи: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Эрл Дерр Биггерс «Чарли Чен идет по следу»
Чарлі Чен – неперевершений детектив з Гонолулу, сержант поліції, який віртуозно розкриває будь-які хитромудрі злочини. Йому вдається зробити те, що виявилося не під силу навіть Скотланд-Ярду. Чарлі Чен разом з веселим помічником Кашимо проводить неймовірні розслідування в різних куточках Землі.
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Анита Шрив «Обвенчанные судьбой»
В готелі в Беркширських горах зустрічаються семеро колишніх шкільних друзів.
Бріджит, мати п’ятнадцятирічного хлопця виходить заміж за Білла. Багато років тому вони кохали одне одного, але за трагічних обставин розлучилися, щоб зараз знову зустрітися.
Шкільні друзі не бачилися майже тридцять років. Життя їх розпорошило через трагедію, що сталася саме перед закінченням школи. Яку ж таємницю зберігають однокласники?
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Николя Ванье «Остаться в живых»
Усі мешканці дикого лісу живуть за законами природи. Вовки – хижаки, а отже, запеклі вороги евенів-оленярів. Але 17-річний Сергій пожалів сірих дитинчат та їхню матір-вовчицю. За законами його роду це – велика ганьба. Вигнаний одноплеменцями, він випадково вбиває маленька вовченя. Та чи міг Сергій уявити, що саме вовки допоможуть йому, вигнанцеві, вижити на безкраїх снігових просторах?