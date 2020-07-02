Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна45887
Кременчук119
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Україна24649
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 823 випадки COVID-19, на Полтавщині – два

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 314

 

Загалом за період пандемії захворіли 48 500 українців

За останню добу в Україні зафіксовано 823 нові випадки коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, загалом станом на 9.00 5 липня в Україні на COVID-19 захворіли 48 500 українців, з цієї кількості 1249 летальних випадків, 21 376 пацієнтів одужало.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1951 випадок;
  • Волинська область — 2705 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1115 випадків;
  • Донецька область — 680 випадків;
  • Житомирська область — 1461 випадок;
  • Закарпатська область — 3321 випадок;
  • Запорізька область — 597 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2655 випадків;
  • Кіровоградська область — 658 випадків;
  • м. Київ — 5543 випадки;
  • Київська область — 2774 випадки;
  • Львівська область — 6197 випадків;
  • Луганська область — 84 випадки;
  • Миколаївська область — 458 випадків;
  • Одеська область — 1865 випадків;
  • Полтавська область — 324 випадки;
  • Рівненська область — 4108 випадків;
  • Сумська область — 317 випадків;
  • Тернопільська область — 2069 випадків;
  • Харківська область — 2348 випадків;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 839 випадків;
  • Чернівецька область — 5002 випадки;
  • Черкаська область — 661 випадок;
  • Чернігівська область — 572 випадки.

Полтавська ОДА проінформувала, що за згаданий період на Полтавщині виявили два нові випадки захворювання на COVID-19: один – у Полтаві, а інший – у Лубнах.


Загалом одужали вже 274 жителі області. Продовжують лікування 37 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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