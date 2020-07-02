В Україні за добу зафіксували 823 випадки COVID-19, на Полтавщині – два

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За останню добу в Україні зафіксовано 823 нові випадки коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, загалом станом на 9.00 5 липня в Україні на COVID-19 захворіли 48 500 українців, з цієї кількості 1249 летальних випадків, 21 376 пацієнтів одужало.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1951 випадок;

Волинська область — 2705 випадків;

Дніпропетровська область — 1115 випадків;

Донецька область — 680 випадків;

Житомирська область — 1461 випадок;

Закарпатська область — 3321 випадок;

Запорізька область — 597 випадків;

Івано-Франківська область — 2655 випадків;

Кіровоградська область — 658 випадків;

м. Київ — 5543 випадки;

Київська область — 2774 випадки;

Львівська область — 6197 випадків;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 458 випадків;

Одеська область — 1865 випадків;

Полтавська область — 324 випадки;

Рівненська область — 4108 випадків;

Сумська область — 317 випадків;

Тернопільська область — 2069 випадків;

Харківська область — 2348 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 839 випадків;

Чернівецька область — 5002 випадки;

Черкаська область — 661 випадок;

Чернігівська область — 572 випадки.

Полтавська ОДА проінформувала, що за згаданий період на Полтавщині виявили два нові випадки захворювання на COVID-19: один – у Полтаві, а інший – у Лубнах.





Загалом одужали вже 274 жителі області. Продовжують лікування 37 людей.