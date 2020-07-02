В Україні за добу зафіксували 823 випадки COVID-19, на Полтавщині – два

Загалом за період пандемії захворіли 48 500 українців
За останню добу в Україні зафіксовано 823 нові випадки коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, загалом станом на 9.00 5 липня в Україні на COVID-19 захворіли 48 500 українців, з цієї кількості 1249 летальних випадків, 21 376 пацієнтів одужало.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1951 випадок;
- Волинська область — 2705 випадків;
- Дніпропетровська область — 1115 випадків;
- Донецька область — 680 випадків;
- Житомирська область — 1461 випадок;
- Закарпатська область — 3321 випадок;
- Запорізька область — 597 випадків;
- Івано-Франківська область — 2655 випадків;
- Кіровоградська область — 658 випадків;
- м. Київ — 5543 випадки;
- Київська область — 2774 випадки;
- Львівська область — 6197 випадків;
- Луганська область — 84 випадки;
- Миколаївська область — 458 випадків;
- Одеська область — 1865 випадків;
- Полтавська область — 324 випадки;
- Рівненська область — 4108 випадків;
- Сумська область — 317 випадків;
- Тернопільська область — 2069 випадків;
- Харківська область — 2348 випадків;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 839 випадків;
- Чернівецька область — 5002 випадки;
- Черкаська область — 661 випадок;
- Чернігівська область — 572 випадки.
Полтавська ОДА проінформувала, що за згаданий період на Полтавщині виявили два нові випадки захворювання на COVID-19: один – у Полтаві, а інший – у Лубнах.
Загалом одужали вже 274 жителі області. Продовжують лікування 37 людей.