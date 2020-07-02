На Полтавщині спалили наркотиків на мільйон гривень

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 0

Вогнем знищено понад 60 кілограмів канабісу, більш ніж 3 тисячі рослин конопель, близько 2,5 тисяч рослин маку та майже 9 літрів ацетильованого опію

На Полтавщині спалили наркотиків на понад мільйон гривень. Таку інформацію надав відділ комунікації поліції Полтавської області.



Вогнем знищено понад 60 кілограмів канабісу, більш ніж 3 тисячі рослин конопель, близько 2,5 тисяч рослин маку та майже 9 літрів ацетильованого опію.





У такий спосіб комісія у складі з представниками правоохоронних органів та експертами виконала ухвалені судові рішення, що набрали законної сили.