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На проспекті Свободи горіли п'ять гаражів, які гасили більше чотирьох годин (додано)

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 2 351

 

Вдалося врятувати автівку ВАЗ 2103

Вранці 5 липня на проспекті Свободи, поблизу будинку №88, горіла господарча будівля з п'ятьма вбудованими цегляними гаражами.


За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, пожежа виникла о 5.39. Рятувальники прибули на місце події о 5.47, але їм довелося викликати додаткові сили. О 7.07 16 вогнеборців локалізували полум'я, а о 10.12 загасили повністю.


Вогонь знищив покрівлю, перекриття та дерев'яні перегородки господарчої будівлі з гаражами на площі 270 кв. м, проте вдалося врятувати автівку ВАЗ 2103 та речі, що знаходилися всередині.


Причини займання встановлюються, на місце пожежі викликали оперативно-слідчу групу Кременчуцького відділу поліції.


Додано:


ГУ ДСНС України в Полтавській області назвало попередню причину пожежі – необережне поводження з вогнем невідомою особою.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожар гаражи проспект Свободы спасатели ВАЗ
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