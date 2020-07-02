На проспекті Свободи горіли п'ять гаражів, які гасили більше чотирьох годин (додано)

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Вранці 5 липня на проспекті Свободи, поблизу будинку №88, горіла господарча будівля з п'ятьма вбудованими цегляними гаражами.





За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, пожежа виникла о 5.39. Рятувальники прибули на місце події о 5.47, але їм довелося викликати додаткові сили. О 7.07 16 вогнеборців локалізували полум'я, а о 10.12 загасили повністю.





Вогонь знищив покрівлю, перекриття та дерев'яні перегородки господарчої будівлі з гаражами на площі 270 кв. м, проте вдалося врятувати автівку ВАЗ 2103 та речі, що знаходилися всередині.





Причини займання встановлюються, на місце пожежі викликали оперативно-слідчу групу Кременчуцького відділу поліції.





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ГУ ДСНС України в Полтавській області назвало попередню причину пожежі – необережне поводження з вогнем невідомою особою.