«АвтоКрАЗ» передумав скорочувати працівників

Директор підприємства заявив керівнику служби зайнятості, що скорочень у великих обсягах не планується
Керівництво ПрАТ «АвтоКрАЗ» тепер заявляє, що не планує скорочувати працівників. Про це розповів «Телеграфу» директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктор Калашник.
Нагадаємо, під час засідання у виконкомі комісії з питань погашення заборгованості зарплати, пенсій, соціальних виплат, що відбулося 4 червня, фінансовий директор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Дмитро Новицький заявив, що на підприємстві очікується «значне скорочення», і пообіцяв, що підприємство попередить службу зайнятості. Проте, як бачимо, позиція керівництва змінилася.