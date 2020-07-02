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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

«АвтоКрАЗ» передумав скорочувати працівників

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 1 529

Директор підприємства заявив керівнику служби зайнятості, що скорочень у великих обсягах не планується

Керівництво ПрАТ «АвтоКрАЗ» тепер заявляє, що не планує скорочувати працівників. Про це розповів «Телеграфу» директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктор Калашник.


- Отримавши інформацію з преси, я зателефонував особисто генеральному директору (Роману Черняку – ред.) і задав питання, чи дійсно така інформація. Він заявив, що ця інформація фейкова, і вони не скорочуватимуть працівників. Мені сказали, що скорочення у великих обсягах не буде. Але в мене є інформація з 18 березня по 30 червня: скорочення (звільнення) відбувалося практично на всіх бюджетоутворюючих підприємствах, - каже Віктор Калашник.


Нагадаємо, під час засідання у виконкомі комісії з питань погашення заборгованості зарплати, пенсій, соціальних виплат, що відбулося 4 червня, фінансовий директор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Дмитро Новицький заявив, що на підприємстві очікується «значне скорочення», і пообіцяв, що підприємство попередить службу зайнятості. Проте, як бачимо, позиція керівництва змінилася.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: АвтоКрАЗ виробництво скорочення
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