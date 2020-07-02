Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна45887
Кременчук119
Хворі:
Україна24649
Кременчук7
Одужало:
Україна20053
Кременчук108
Померло:
Україна1185
Кременчук4
Надзвичайні новини

Бандитський Кременчук: в автівці кременчужанина знайшли зброю та наркотики

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 1 480

 

Патрульні зупинили Nissan через порушення правил дорожнього руху

5 липня на вулиці Миру копи знайшли в салоні автівки Nissan зброю та наркотики. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.


Інспектори зупинили авто Nissan близько 12.00, бо помітили, що водій порушує правила дорожнього руху. Під час спілкування із 39-річним кермувальником у патрульних виникла обґрунтована підозра, що в машині можуть бути речі, обіг яких незаконний.


Відповідно до норм закону України «Про Національну поліцію» правоохоронці провели поверхневу перевірку транспортного засобу. Як бачимо на фото, у салоні виявили пістолет, ніж, биту, а також пакет з наркотиками.


На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.

6
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: оружие пистолет нож наркотики полиция
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх