Бандитський Кременчук: в автівці кременчужанина знайшли зброю та наркотики

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 1 480

5 липня на вулиці Миру копи знайшли в салоні автівки Nissan зброю та наркотики. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.





Інспектори зупинили авто Nissan близько 12.00, бо помітили, що водій порушує правила дорожнього руху. Під час спілкування із 39-річним кермувальником у патрульних виникла обґрунтована підозра, що в машині можуть бути речі, обіг яких незаконний.



Відповідно до норм закону України «Про Національну поліцію» правоохоронці провели поверхневу перевірку транспортного засобу. Як бачимо на фото, у салоні виявили пістолет, ніж, биту, а також пакет з наркотиками.



На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.