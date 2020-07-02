Може підгоріти: до 8 липня кременчужан просять не відпочивати у лісі

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 531

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, з 4 по 8 липня по Полтавській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас), температура повітря вдень досягатиме 34-39°С.





У цей час навіть найменша необережність із вогнем у лісі може призвести до пожежі та знищення десятків гектарів лісових насаджень.





Із початку цього року на Полтавщині зафіксовано 68 лісових пожеж, що в 11 разів більше, ніж за цей період минулого року. Основна причина виникнення лісових пожеж – недотримання людьми правил пожежної безпеки.





Тож Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА нагадує мешканцям області, що протягом надзвичайного рівня пожежної небезпеки (5 класу) забороняється:

відвідувати хвойні насадження;

розводити багаття у лісі;

заїжджати на територію лісового фонду транспортним засобам за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;

палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, крім місць, що обладнані для цих цілей;

заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.





Усіх порушників вимог пожежної безпеки в лісах, згідно із законодавством, можна притягти до адміністративної або кримінальної відповідальності. З 17 квітня штрафи за самовільне випалювання сухої рослинності, пошкодження або знищення об’єктів рослинного світу, порушення пожежної безпеки в лісах зросли у 18 разів.





Зокрема, штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах громадянами складає від 1530 до 4590 грн. Покарання за порушення вимог пожежної безпеки в лісах посадовими особами – від 4590 до 15300 грн.





Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем тягне за собою накладення штрафу на громадян від 4590 до 15300 грн, а на посадових осіб – від 10710 до 30600 грн.





Статтею 245 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів. Винні особи караються штрафом від 91800 до 153000 грн або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.





Такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.