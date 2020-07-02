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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині загинув 34-річний водій після зіткнення BMW та вантажівки

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 1 191

 

Смертельна аварія трапилася на автодорозі «Київ-Харків», поблизу села Супрунівки

5 липня близько 2.00 на автодорозі «Київ-Харків», поблизу села Супрунівки, відбулося зіткнення вантажного автомобіля DAF, під керуванням 37-річного водія, з легковиком BMW. Про ДТП поінформував відділ комунікації поліції Полтавської області.


 

Від отриманих травм 34-річний водій BMW, житель Харківської області, загинув на місці. 


Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого).


Поліція проводить необхідні слідчі дії та встановлює обставини смертельної аварії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: смертельное ДТП ДТП грузовик BMW
компанія «Інтера Люкс»
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