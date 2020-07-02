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Де 6 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 978

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

6 липня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 76, 78, 80, 82, 84;
  • вул. Манагарова, 25;
  • вул. Дорошенка, 2-10;
  • вул. Ярослава Мудрого, 34-38;
  • вул. Чорнобаби, 10-31;
  • вул. Сагайдачного, 10.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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