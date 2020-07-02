На Полтавщині судитимуть міського голову, який розтратив 845 тисяч бюджетних коштів

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 1 794

Чоловік був причетний до того, що підрядник, який не виконав будівництво спортмайданчика у повному обсязі, отримав бюджетні гроші

Лубенська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно одного з міських голів Полтавської області, який підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомляє прокуратура Полтавщини.

За даними слідства, посадовець уклав із директором товариства договір про будівництво спортивного майданчика. У подальшому підрядник не виконав роботи у повному обсязі та не доставив штучне покриття. Незважаючи на це, міський голова підписав акти виконаних будівельних робіт та платіжні доручення і надав бухгалтерські документи у казначейство, на підставі яких місцева рада перерахувала підряднику з бюджету понад 845 тисяч грн.

Під час досудового розслідування матеріали щодо підрядника були виділені в окреме провадження і наразі обвинувальний акт щодо нього перебуває на розгляді в суді.