Похід «хрестоносців» у Кременчуці завершується мировою

4.07.2020, 21:03 Переглядів: 2 227





































































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 4 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли луцьку «Волинь». У видовищному поєдинку команди розписали мирову - 1:1.

Зауважимо, що цей матч пропустив головний тренер «Волині» Андрій Тлумак, який хворів на корона вірус, тому на тренерському містку команду очолював Руслан Іванович Мостовий (тренер молодіжної команди «Волинь»). Також гру пропустив через дискваліфікацію півзахисник «Волині» Амбросій Чачуа.





«Кремінь» - «Волинь» - 1:1

Голи: Сула 53 - Кожанов 90+1

«Кремінь»: Олійник Бичков Курелєх Головко Клюс Литвяк Моцик Лобода Кривенко Мурашов Сула. Запасні: Закорський Фастов Черниш Дмитрієв Пилипенко Козлов Янаков Бафталовський Білоус. Головний тренер Сергій Свистун

«Волинь»: Літовченко Приндета Сімінін Цюпа Рябов Сад Климець Конкольняк Курко Хагназарі Волошинович. Запасні: Неділько Ульянов Мартинюк Кизилатеш Сасовський Кожанов Кобзар. Тренер Руслан Мостовий





Головний арбітр: Копієвський Віктор (Кропивницький)

Арбітри: Жарий Володимир (Дніпропетровська обл.), Трехліб Ярослав (Дніпро)

4-й арбітр: Резніков Денис (Кам'янське)

Спостерігач арбітражу: Плужник Олег (Харків)





“Кремінь” перед грою потурбувався про вболівальників та облаштував фан-зону в ресторані “Сито-Пяно”, де харчуються кременчуцькі футболісти. Проте це не завадило близько сотні вболівальникам створити домашню атмосферу за огорожею стадіону. Вболівальники “Кременя” навіть влаштовували перекличку з ультрас “Волині”.









“Волиняни” приїхали без головного тренера Андрія Тлумака, який вже одужав від коронавірусу, але прислухався до рекомендацій лікарів і залишився у Луцьку. Матч через дискваліфікацію пропустив півзахисник Амбросій Чачуа, а кращий гравець команди Денис Кожанов розпочав гру із запасу.



У стартовому складі “Кременя” вийшов Артем Бафталовський, а півзахисник Олександр Кривенко розпочав матч з запасу.



Цікаво, що матч обслуговува Віктор Копієвський - арбітрів, який судить матчі Української Премєр-ліги, також він має право обслуговувати міжнародні матчі. А минулого року його визнали найкращим арбітром України.









“Волинь” розпочала гру першим номером й за перші 10 хвилин гравці отримали дві жовті картки. Тренерський штаб кременчужан зробив ставку на контратаках, від оборони до атаки. Тому “Кремінь” діяв злагоджено й не давав розхитати свій захист. Так опорний півзахисник “Кременя” Богдан Литвяк після контратаки пробив потужним ударом, але м'яч пролетів повз стійку воріт.



“Хрестоносці” не змогли скористатися своїми ударами, щоб відкрити рахунок: Сіаваш з розвороту пробив повз, а удари Климця, Рябова та Конкольняка надійно зафіксував голкіпер Олійник. До перерви “Кремінь” також мав кілька моментів.



Богдан Литвяк пробив повз дальній кут воріт, а воротар Сергій Літовченко зафіксував м'яч після удару Дмитра Сули.



У другому таймі у гостей на поле вийшов Кожанов, й “Волинь” безрезультатно продовжила наступ на ворота “Кременя”. Відповідь господарів не забарилася.



Дмитро Сула правим флангом вискочив до воріт “Волині”, де його збив голкіпер Літовченко. Арбітр вказав на штрафний та вручив “гірчичник” воротарю гостей. Сула не пошкодував суперника й точним ударом поклав м'яч у ворота - 1:0.

“Кремінь” міг збільшити перевагу, але удари Литвяка, Мурашова, Пилипенка, Бафталовського та Козлова відводили то голкіпер, то захисники “Волині”.



Вже у компенсований арбітром час “Волинь” заробила пенальті. У штрафній Богдан Бичков після удару Кізілатеша в падінні зіграв рукою. Денис Кожанов впевнено виконав одинадцятиметровий та відновив паритет в матчі - 1:1. “Кремінь” одразу кинувся відіграватися, але не зміг змінити рахунок на табло.





- Важкий матч. Ми знали, що він буде таким, чекали свого моменту. У нас були непогані контратаки, але не вистачало останнього пасу. Ми дочекалися свого моменту. Волинь награв на гол. Звичайно хотілося виграти і перемога була близько, але це футбол. Для нас кожне очко зараз на вагу золота! - поділився враженнями після гри один з кращих гравців матчу Євген Мурашов.









Богдан Бичков після гри розповів, як м’яч потрапив у його руку

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- Стелився у підкаті й м’яч від ноги відлетів. Це на розгляд судді, й він поставив. В принципі «Волинь» заслужила на цей м’яч й закономірно нічия. У них були моменти…

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- Щоб в підкаті вибити м’яч не треба було так розмахувати лівою рукою?

- Так, требу було ближче до себе притиснути й все було добре.

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Атмосфера в команді хороша, з’явився гарний президент, який допомагає, хороший тренерський штаб, який наставляє, а ми з хлопцями б’ємося. У нас дружній колектив й ми відаємо всі сили, щоб порадувати вболівальників своєю грою.









Автор голу нападник «Кременя» Дмитро Сула

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- При виконанні стандарту я трохи порушив установку. Тренер казав при виконанні стандарту виконувати іншим людям. Я просто часто на тренуваннях відпрацьовував й був упевнений, що можу придумати щось цікаве, так воно й вийшло. Гол забив й мені ніхто нічого не сказав.

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Я у футболі тому що люблю його за участь. Коли я не граю я не щасливий як футболіст, Коли я граю – я щасливий, відчуваю себе потрібним. В мене вірить тренерський штаб, вірить керівництво й за рахунок цього я забиваю. Якщо в мене вірять я буду виправдовувати довіру.

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Спілкуючись з новим керівництвом клубу та знаходячись в середині є відчуття, що це початок нової епохи, що клуб буде не тільки існувати в середині таблиці, а й претендувати на підвищення в класі. Я вірю в це й ми вбудемо до цього йти.









Післяматчеві коментарі тренерів





Головний тренер "Кременя" Сергій Свистун:

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- Задоволений грою. Подякував хлопцям за гру, вони виконали всі настанови, перекрили всі зони. Видно, що команда суперників прагне в Премєр-лігу: підбір футболістів, технічна підготовка. Наші хлопці молодці, до кінця змагалися, за це їм величезне спасибі.

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- Під час першого тайму травму отримав Анатолій Клюс, Валерій Курелєх, які в них пошкодження?

- Не тільки в них, проблеми є й у Вадима Лободи. Подивимося завтра, по гарячих слідах важко сказати. Клюс ногу підвернув, Курелєх наводящу трохи потягнув. Подивимося, ми у понеділок зберемося, оскільки завтра вихідний, й будемо вирішувати ці питання.

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- На Вашу думку Козлов та Бафталовський у другому таймі команду підсилили?

- У мене своя думка, я їх зберу і обговоримо. Переглянемо відеозапис, вкажу на деякі моменти, які вони не виконують. Козлов більш-менш старався.









Тренер "Волині" Руслан Мостовий:

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- Важко тут когось привітати. В принципі по такій грі обидві команди мають бути задоволені. і ми зокрема. Ми спаслись вкінці матчу, напевно ми тут більше здобули нічию. При такій кількості моментів та реалізації.

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У будь-якому випадку це плюс, хоча гіркий плюс. Кремінь перед грою ми досконало вивчили й знали, що вони будуть діяти на швидких атаках. Можливо вони не готували до такої нашої схеми, але при такій превазі ми повинні реалізовувати свої моменти. Зрозуміло, що команда суперників робить ставку на швидкі атаки й ми до цього були готові. Футбол побудований на помилках, хто використає більше помилок суперників той і виграє.









Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Металіст 1925" 22 13 5 4 35-21 44 2 "Інгулець" 22 13 5 4 37-18 44 3 "Агробізнес" 21 14 1 6 37-20 43 4 "Волинь" 22 12 6 4 41-30 42 5 "Минай" 22 12 5 5 36-24 41 6 "Рух" 20 12 4 4 31-14 40 7 "Оболонь Бровар" 21 11 5 5 29-23 38 8 "Авангард" 22 11 4 7 29-24 37 9 "Гірник-Спорт" 22 9 3 10 30-32 30 10 "Чорноморець" 21 8 4 9 27-30 28 11 "Миколаїв" 21 5 7 9 30-33 22 12 "Прикарпаття" 21 6 2 13 29-36 20 13 "Кремінь" 22 5 5 12 29-41 20 14 "Балкани" 22 4 5 13 16-36 17 15 "Металург" 21 3 2 16 17-39 11 16 "Черкащина" 22 1 3 18 17-49 6

Наступний матч «Кремінь» проведе на виїзді. 11 липня «Кремінь» зіграє з «Прикарпаттям».