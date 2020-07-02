Домашні улюбленці та світлини Дніпра: 4 липня у Кременчуці пройшли дві виставки

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 494

Якщо через спекотну погоду ви особисто не відвідали Придніпровський парк сьогодні, до вашої уваги фото на сайті ТЪ





































Фото: Артем Коваленко

4 липня у Придніпровському парку пройшли одразу дві виставки – «У світі тварин» та фотовиставка, присвячена Міжнародному дню Дніпра.





Фотовиставка демонструвала мальовничі краєвиди Дніпра, увічнені на світлинах. Її головна мета – показати всю красу найбільшої річки України та нагадати, що її стан та чистота залежать від кожного з нас. Для експозиції були використані фото з фондової колекції Кременчуцького краєзнавчого музею, Регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» та мешканців міста.





А виставка домашніх улюбленців «У світі тварин» принесла чимало позитивних вражень тим, хто її відвідав. Адже пухнасті та пернаті брати наші менші навряд чи залишать байдужими як дорослих, так і дітей. На виставці були представлені різноманітні та рідкісні породи голубів, папуги, фазани, павичі, багато порід кролів і курей, коти, гризуни. Відвідувачі могли погладити звіряток та взяти їх на руки.





Незважаючи на майже 40-градусну спеку, фотокореспондент ТЪ відвідав обидві виставки – і тепер ми ділимося світлинами з вами, наші читачі. Якщо спекотна погода стала на заваді, і ви особисто не побували у Придніпровському парку сьогодні, до вашої уваги фото на нашому сайті.