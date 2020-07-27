Вибори на носі: депутати сперечаються за гроші на плитку та доріжки у Кременчуці

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 374 Коментарів: 2

Депутати Кременчуцької міськради наввипередки просять гроші на благоустрій округів. Андрій Макаров на сесії 30 липня озвучив депутатський запит: вказує, що до нього звернулися мешканці зі скаргами на незадовільний стан тротуарів на вулиці Героїв України (біля зупинки), біля дитсадка №60 — вздовж ринку «Універсальний» до школи №12 і ЦНАПу. Він вказує, що вже звертався до виконкому в 2018 році, але воно не вирішене.





Андрій Макаров (фракція «Поруч»)



Депутат, крім доріжки, просить виділити гроші на ігровий майданчик, зону відпочинку та озеленення в районі ринку «Універсальний».





- Насправді УКБ там працює. Прошу підтримати. У кожного на окрузі є подібні речі. Ми вже надамо відповідь, що там зроблено, - сказав мер.



Запит підтримали, а мер додав, що з «боку округу Роженка» вже йдуть роботи, тротуар частково зроблено, а наступний етап — перехід у бік ринку «Універсальний» (тобто на округ Макарова).



Слідом за Макаровим з подібним запитом виступив Геннадій Іванян — він теж вказав на звернення мешканців про незадовільний стан внутрішньоквартальних проїздів та проходів в районі будинку № 12 на вулиці О. Білаша та будинків №80, 82, 84 на вулиці Л. Дніпрова.





Геннадій Іванян (фракція ОПЗЖ)





Іванян теж попросив про негайний ремонт внутрішньоквартальних доріг у цьому районі. На додачу він продемонстрував фото ям на дорогах.





- Ну, я скажу, що не самі погані дороги там... Але депутат Плескун (фракція «Рідне місто» - ред.) вже наголошував. Ми внесли в план у вересні — Крюків і Раківку, коли відкриється міст, - сказав Віталій Малецький.









Натомість Іванян заявив, що про ремонти на Раківці мерія забувала три роки.





- На що ви розраховуєте? Ви розраховуєте на результат у Крюкові? Якщо найближчим часом (а часу у вас залишилося місяць) ви не зробите всі внутрішньоквартальні дороги, у вас результату там не буде! - сказав Іванян, неоднозначно натякаючи на вибори у жовтня.

І не кажіть, що там ще нормальні дороги. Якщо це почують ваші виборці, то, повірте, буде дуже погано, - додав Іванян.





- Я підтримаю запит. Але об'єктивно, Олександр Володимирович Плескун, ми з ним обійшли територію. Неможливо при ремонті мосту забезпечити доставку матеріалів на територію правого берега для безперебійної роботи, - відповів Малецький.

- Та я не знаю, хто такий Плескун! - емоційно відреагував Іванян на згадку колеги з іншої фракції.

- Працює декілька бригад ШРБУ по всьому місту. Ми вчора з депутатом Яциною були на його окрузі, на колишньому окрузі.

- Що ви то Плескуна називаєте, то Яцину називаєте, я вас говорю те, що люди кажуть! - обурювався Іванян.





Мер у розпаді суперечки назвав округи депутатів, де зараз працює ШРБУ: Сергія Погрібного (фракція «Рідне місто»), Олександра Яцини (фракція «Європейська солідарність»), Тетяни Сергієнко (фракція «Поруч»).





Віталій Малецький





- Геннадію Михайловичу, тягнути ковдру лише на себе — це не правильно. Ми хочемо, щоб в усьому місті були якісні тротуари та рівномірно розвинена інфраструктура. Те, коли ви були головою комісії і тягнули все на Крюків, це неправильно, - згадав Малецькій Іваняну його роботу в минулій каденції міськради як голови комісії з питань ЖКГ.





Тут почали обурюватися депутати з Крюкова, з КВБЗ: Валентина Головко, Сергій Мельник (обидва — фракція «Рідне місто»).



Зокрема, Сергій Мельник зазначив, що просив виконати ті ж самі роботи, що зараз просить Іванян, ще у квітні цього року. Звертався до виконкому тричі — і тричі отримав «стандартні як під копірку відповіді» про обмежене фінансування.



Врешті запит Іваняна теж підтримали. Потім підтримали і запит Валентини Гордєєвої про благоустрій парку «Студентський»: зупинки, 6 додаткових лавочок і дві пісочниці. Гордєєва підкреслила, що це не її округ, а мікрорайон ні за ким не закріплений.



Це не перша суперечка з приводу того, на чиїх округах ремонтують доріжки та укладають плитку напередодні виборів. Подібна вже мала місце на останній бюджетній комісії (голова Олександр Плескун).





Гроші на округи та політична корупція

А тепер проаналізуємо побачене і почуте в контексті попередніх рішень міської влади. Раніше (12.06.20 р.) виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про економію бюджетних коштів, один з пунктів якого говорить:





«Не розробляти нові проєкти ремонтів, реконструкцій, будівництва об’єктів до повного завершення розпочатих (крім проєктів, фінансування яких передбачає співфінансування з бюджетів інших рівнів або інших джерел, не заборонених законодавством)».





Проте Андрій Макаров просить якраз про нове будівництво — і мер не відмовляє, хоча зі скрипом погоджується на пропозицію Іваняна (яка стосується поточного ремонту).



Ще раніше УКБ провело тендер на капітальний ремонт тротуарів на суму майже 5 млн грн на вулиці Вадима Пугачова, на окрузі депутата Олександра Яцини. Це найбільша сума на тротуари цього року, половина бюджетних призначень на ці потреби (усього тротуарів наремонтують на 10 млн грн). Примітно, що тендер оголошувався першого червня — і аукціон проводився 17 червня, уже після ухвалення рішення по економію.





Як видно, мер і служби виконкому роблять виняток і відходять від практики економії для особливих округів і особливих депутатів. Для визначення подібних явищ з перетягувань бюджетних коштів, та ще й напередодні виборів, є спеціальний термін - політична корупція.