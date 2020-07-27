Плавнівців, які здавали людей у трудове рабство, заарештували

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 514

Одного із чоловіків, який відмовився працювати, пара тримала на ланцюгу

Підозрювані у трудовій експлуатації людей чоловік та жінка з Горішніх Плавнів до завершення слідства знаходитимуться під домашнім арештом, повідомила пресслужба поліції.









Обвинувальний акт стосовно них слідчі планують скерувати до суду вже до кінця серпня.





Учасники злочинної групи обирали жертв серед людей, які опинилися у складних життєвих обставинах: шукачів роботи або прихистку від життєвих негараздів. Потенційних трударів підшукували через соціальні мережі та особисті контакти.





Людей утримували в одному із приватних будинків міста. До роботи примушували фізичною силою або психологічним тиском. Одного із чоловіків, який відмовився працювати, тримали на ланцюгу.

Спільникам інкримінують вербування, переміщення, переховування, передачу людей з метою трудової експлуатації, а також незаконне позбавлення волі, скоєні за попередньою змовою групою осіб.