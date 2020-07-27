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Надзвичайні новини

Плавнівців, які здавали людей у трудове рабство, заарештували

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 514

 

Одного із чоловіків, який відмовився працювати, пара тримала на ланцюгу

Підозрювані у трудовій експлуатації людей чоловік та жінка з Горішніх Плавнів до завершення слідства знаходитимуться під домашнім арештом, повідомила пресслужба поліції.


У Горішніх Плавнях затримали чоловіка та жінку, які брали людей у трудове рабство


Обвинувальний акт стосовно них слідчі планують скерувати до суду вже до кінця серпня.


Учасники злочинної групи обирали жертв серед людей, які опинилися у складних життєвих обставинах: шукачів роботи або прихистку від життєвих негараздів. Потенційних трударів підшукували через соціальні мережі та особисті контакти.


Людей утримували в одному із приватних будинків міста. До роботи примушували фізичною силою або психологічним тиском. Одного із чоловіків, який відмовився працювати, тримали на ланцюгу.

 

Спільникам інкримінують вербування, переміщення, переховування, передачу людей з метою трудової експлуатації, а також незаконне позбавлення волі, скоєні за попередньою змовою групою осіб.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рабство
компанія «Інтера Люкс»

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