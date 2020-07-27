Міськрада погодила приєднання сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка до Кременчука

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 1 508 Коментарів: 2

30 липня на сесії Кременчуцької міськради депутати більшістю голосів ухвалили два рішення:

«Про надання згоди на добровільне приєднання Потоківської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області до Кременчуцької міської територіальної громади Полтавської області»;

«Про схвалення проекту рішення «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука Полтавської області».

Раніше Потоківська громада проголосувала за об'єднання з Кременчуком. Як доповів Юрій Зоря, голова Потоківської об’єднаної територіальної громади, слухання проходили в кожному населеному пункті. До ОТГ , крім Потоків, входять села Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка — тож тепер вони теж стануть частиною Кременчуцької міської територіальної громади.

- Потоківська об'єднана територіальна громада — це громада амбітна, недепресивна, зі своєю стратегією розвитку, - сказав Юрій Зоря під час сесії.



Загальна площа теприторії ОТГ майже 7400 га, населення — 3421 особа. Бюджет сільради — 7,5 млн грн.



Юрій Зоря сказав про об'єднання, представляючи громаду:





- Ми готові працювати. Головне, щоб гра була чесна.



Мер Віталій Малецький заявив, що, приєднавши Потоківську громаду, бюджет Кременчука зекономить близько 1,3 млн — вилучення до Держбюджету будуть зменшені.





- А загалом - це майже одне місто. Наші автотранспортні підприємства їх обслуговують, з Кохнівки ходять в магазин на Третій Занасип, ми виїжджаємо на Псел купатися, - сказав Малецький.



Процедура об'єднання така: спочатку рішення міськради про надання згоди на об'єднання має розглянути Полтавська облрада. Потім депутати голосуватимуть ще раз (поки що проєкт рішення про приєднання тільки схвалено). Мер запевнив, що робитиме все, аби процедура об'єднання пройшла якомога швидше.