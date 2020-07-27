Вчора у Крюкові один кременчужанин вдарив іншого ножем у груди

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Потерпілого з ножовим пораненням грудної клітки у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні для надання невідкладної допомоги

Вчора у Крюкові один кременчужанин вдарив іншого ножем у груди, повідомляє пресслужба поліції.





До поліції Кременчука надійшло повідомлення про ножове поранення 34-річного чоловіка в одній з квартир на вулиці Івана Приходька.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та медики. Потерпілого з ножовим пораненням грудної клітки у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні для надання невідкладної допомоги.





За підозрою у скоєнні злочину працівники батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини спільно з Кременчуцьким міжрайонним відділенням поліції охорони затримали 26-річного кременчужанина.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.





- Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, - повідомив Араік Кочкадамян, керівник відділення 1 Кременчуцького відділу поліції.