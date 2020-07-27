Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Надзвичайні новини

Вчора у Крюкові один кременчужанин вдарив іншого ножем у груди

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 790

 

Потерпілого з ножовим пораненням грудної клітки у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні для надання невідкладної допомоги

Вчора у Крюкові один кременчужанин вдарив іншого ножем у груди, повідомляє пресслужба поліції.


До поліції Кременчука надійшло повідомлення про ножове поранення 34-річного чоловіка в одній з квартир на вулиці Івана Приходька.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та медики. Потерпілого з ножовим пораненням грудної клітки у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні для надання невідкладної допомоги.


За підозрою у скоєнні злочину працівники батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини спільно з Кременчуцьким міжрайонним відділенням поліції охорони затримали 26-річного кременчужанина. 


За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.


- Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується  питання про повідомлення чоловікові про підозру та про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, - повідомив Араік Кочкадамян, керівник відділення 1 Кременчуцького відділу поліції.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: ножове поранення
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх