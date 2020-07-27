Потерпілого з ножовим пораненням грудної клітки у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні для надання невідкладної допомоги
Вчора у Крюкові один кременчужанин вдарив іншого ножем у груди, повідомляє пресслужба поліції.
До поліції Кременчука надійшло повідомлення про ножове поранення 34-річного чоловіка в одній з квартир на вулиці Івана Приходька.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та медики. Потерпілого з ножовим пораненням грудної клітки у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні для надання невідкладної допомоги.
За підозрою у скоєнні злочину працівники батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини спільно з Кременчуцьким міжрайонним відділенням поліції охорони затримали 26-річного кременчужанина.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.