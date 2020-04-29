Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9866
Кременчук66
Хворі:
Україна8513
Кременчук56
Вилікувалось:
Україна1103
Кременчук9
Померло:
Україна250
Кременчук1
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях затримали чоловіка та жінку, які брали людей у трудове рабство

Сегодня, 15:20 Просмотров: 2 601 Комментариев: 2

 

Підозрювані у вигляді надання допомоги вербували людей та передавали їх іншим особам з метою трудової експлуатації

Правоохоронці затримали двох жителів Горішніх Плавнів, які поневолювали людей та віддавали у трудове рабство. 33-річному чоловіку і 57-річній жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 149 (передача людини іншій особі з метою її трудової експлуатації, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, підозрювані під виглядом надання допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, обіцяли кращі соціальні умови. Натомість вербували та передавали їх іншим особам для трудової експлуатації.


Окрім цього, учасники групи взимку 2019 року в Горішніх Плавнях незаконно утримували в будинку чоловіка та психологічно тиснули на нього, вимагаючи віддати або відпрацювати 8 тисяч грн неіснуючого боргу.


Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

4
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pol.gp.gov.ua, pl.npu.gov.ua
Теги: прокуратура рабство

Комментарии: 2

1 509
solod:
Сегодня, 15:27

Кота все нашли?


9 1
15
колобок:
Сегодня, 17:50

Цитата: solod

Кота все нашли?

Ага sunglasses


0 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх