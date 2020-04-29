У Горішніх Плавнях затримали чоловіка та жінку, які брали людей у трудове рабство

Сегодня, 15:20 Просмотров: 2 601 Комментариев: 2

Підозрювані у вигляді надання допомоги вербували людей та передавали їх іншим особам з метою трудової експлуатації

Правоохоронці затримали двох жителів Горішніх Плавнів, які поневолювали людей та віддавали у трудове рабство. 33-річному чоловіку і 57-річній жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 149 (передача людини іншій особі з метою її трудової експлуатації, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, підозрювані під виглядом надання допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, обіцяли кращі соціальні умови. Натомість вербували та передавали їх іншим особам для трудової експлуатації.





Окрім цього, учасники групи взимку 2019 року в Горішніх Плавнях незаконно утримували в будинку чоловіка та психологічно тиснули на нього, вимагаючи віддати або відпрацювати 8 тисяч грн неіснуючого боргу.





Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.