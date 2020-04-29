У Кременчуцькому районі нові випадки коронавірусу виявили у Рокитному та Малій Кохнівці

По району налічують 25 хворих на коронавірус людей та 156 контактних осіб
Як «ТелеграфЪ» повідомляв раніше, у Кременчуцькому районі на сьогодні виявлено 25 підтверджених випадків коронавірусу, із них 4 - за останню добу. За словами керівника міського Центру лабораторних досліджень Андрія Полякова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, ці люди, які додалися, живуть у Рокитному та Малій Кохнівці.
У Кременчуцькому районі налічують 156 контактних осіб, проте епідрозслідування триває, а так як є нові випадки зараження, то кількість контактних має збільшитися.