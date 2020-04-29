У Кременчуці судитимуть 19-річну дівчину, яка втягла двох неповнолітніх у «розбірки» з колишнім

Сегодня, 14:33 Просмотров: 660

Двоє неповнолітніх побили хлопця та забрали понад 5 тисяч гривень, які розділили з дівчиною

Кременчуцька місцева прокуратура направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо трьох кременчужан. Двоє з фігурантів - неповнолітні.





Як повідомила пресслужба прокуратури Полтавської області, на початку березня цього року 19-річна кременчужанка під приводом з’ясування стосунків із колишнім хлопцем викликала його ввечері на вулицю. За попередньою домовленістю на нього вже чекали двоє хлопців 17 та 16 років. Вони побили потерпілого, спричинивши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості, та забрали 5 тисяч 300 гривень, які усі троє поділили між собою.





Дії неповнолітніх кваліфіковані за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Дівчині, окрім цієї статті, інкримінують ще ч. 1 ст. 304 КК України (втягування неповнолітніх осіб у злочинну діяльність).