Послаблення карантину: уряд вирішив відкрити ринки

Сегодня, 14:14 Просмотров: 1 795 Комментариев: 3

29 березня Кабмін на своєму засіданні ухвалив рішення про відкриття продовольчих та аграрних ринків. Засідання уряду транслювалося у прямому ефірі. У цей час під стінами КМУ відбувався мітинг підприємців малого бізнесу, які вимагали від уряду дати їм можливість працювати. Підприємці кричали, що їм ні за що жити.





На початку засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до представників бізнесу та підкреслив: те, що в Україні менше хворих порівняно з іншими країнами – заслуга карантинних заходів.





- Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо. Ті безвідповідальні заклади достроково вийти з карантину наражають українців на небезпеку, - заявив він та попросив не закликати українців до акцій протесту і скупчень.





Шмигаль підкреслив, що розроблений план виходу карантину, який передбачає 5 етапів. На сьогоднішньому засіданні дозволили відкрити ринки.





з 11 травня прем’єр пообіцяв чергове послаблення карантинних вимог. При цьому він підкреслив, що Мінекономіки та МОЗ розробили чіткі алгоритми роботи ринків. Як заявляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, це стосується санітарного контролю.





За яких умов дозволена торгівля на ринках

маски або респіратори у продавців;

безконтактний температурний скринінг;

наявність антисептика на кожному вході (в’їзді) на територію ринку;

відстань між місцями продавців – не менше 3 м, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику);

кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 кв. м торгівельної площі;

дезінфекція контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця – в кінці кожного робочого дня;

відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;

постійне інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень та профілактики коронавірусної хвороби COVID-19;

контроль дотримання вимог щодо профілактики поширення COVID-19 та оперативне усунення порушень.



Як сказав Денис Шмигаль, наступний етап карантинних послаблень (після 11 травня) – відкриття парків, скверів, магазинів торгівлі непродовольчими товарами, обслуговування на виніс у кав’ярнях і кафе. Однак заклади громадського харчування будуть закриті і після 11 травня.





Швидкість відкриття по інших об’єктах залежатиме від того, як розповсюджуватиметься вірус і якою буде загроза його поширення, сказав прем’єр на засіданні КМУ.