Послаблення карантину: уряд вирішив відкрити ринки

29 березня Кабмін на своєму засіданні ухвалив рішення про відкриття продовольчих та аграрних ринків. Засідання уряду транслювалося у прямому ефірі. У цей час під стінами КМУ відбувався мітинг підприємців малого бізнесу, які вимагали від уряду дати їм можливість працювати. Підприємці кричали, що їм ні за що жити.
На початку засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до представників бізнесу та підкреслив: те, що в Україні менше хворих порівняно з іншими країнами – заслуга карантинних заходів.
Шмигаль підкреслив, що розроблений план виходу карантину, який передбачає 5 етапів. На сьогоднішньому засіданні дозволили відкрити ринки.
з 11 травня прем’єр пообіцяв чергове послаблення карантинних вимог. При цьому він підкреслив, що Мінекономіки та МОЗ розробили чіткі алгоритми роботи ринків. Як заявляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, це стосується санітарного контролю.
Як сказав Денис Шмигаль, наступний етап карантинних послаблень (після 11 травня) – відкриття парків, скверів, магазинів торгівлі непродовольчими товарами, обслуговування на виніс у кав’ярнях і кафе. Однак заклади громадського харчування будуть закриті і після 11 травня.
Швидкість відкриття по інших об’єктах залежатиме від того, як розповсюджуватиметься вірус і якою буде загроза його поширення, сказав прем’єр на засіданні КМУ.