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Патрульні Кременчука розповіли, чому проїжджаючий повз екіпаж не реагує на «тусовку» біля «Вічно живим»

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 372 Комментариев: 2

Якщо екіпаж їде на виклик, то не може зупинитися, щоб провести роз'яснювальну роботу

На сьогоднішньому засіданні оперативного штабу пролунало прохання до патрульних краще працювати біля меморіалу «Вічно живим». Учора там зафіксували близько 40 осіб, які проводили дозвілля. Своєю чергою повз проїхав екіпаж патрульних, який не відреагував на скупчення людей.


Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко зазначив, що кожного дня опрацьовують близько 250 викликів. Якщо екіпаж їде на виклик, то не може зупинитися та провести роз'яснювальну роботу. За словами Борзенка, час реагування патрульної поліції в Кременчуці складає 7 хвилин 30 секунд. Натомість у сусідніх областях, наприклад, у Кіровоградській чи Дніпропетровській, цей показник коливається в межах 10-12 хвилин.


Віталій Малецький порадив у такому випадку увімкнути гучномовці та мигалки і попередити про дотримання карантинного режиму. Їхати далі на виклик, а по рації викликати інший патруль.

6
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин мемориал патрульная полиция

Комментарии: 2

110
Чувааак:
Сегодня, 14:53

Зізналися б щиро, що сциканули пару копів влізати в замєс з сорокома упирями (нормальні вдома сидять). Ці упирі і по лящам нададуть, і в салон насруть і обосцуть - а воно копам надо??


6 0
398
Стив Мартин:
Сегодня, 15:06

А  бы просто зафотакал "деток''и заказал бы лично рекламу на Бигах---пусть родители радуются---поверьте быстро сойдет на нет(если нормуль родители)---мнение мое


2 0

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