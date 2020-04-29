Патрульні Кременчука розповіли, чому проїжджаючий повз екіпаж не реагує на «тусовку» біля «Вічно живим»

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 372 Комментариев: 2

Якщо екіпаж їде на виклик, то не може зупинитися, щоб провести роз'яснювальну роботу

На сьогоднішньому засіданні оперативного штабу пролунало прохання до патрульних краще працювати біля меморіалу «Вічно живим». Учора там зафіксували близько 40 осіб, які проводили дозвілля. Своєю чергою повз проїхав екіпаж патрульних, який не відреагував на скупчення людей.





Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко зазначив, що кожного дня опрацьовують близько 250 викликів. Якщо екіпаж їде на виклик, то не може зупинитися та провести роз'яснювальну роботу. За словами Борзенка, час реагування патрульної поліції в Кременчуці складає 7 хвилин 30 секунд. Натомість у сусідніх областях, наприклад, у Кіровоградській чи Дніпропетровській, цей показник коливається в межах 10-12 хвилин.





Віталій Малецький порадив у такому випадку увімкнути гучномовці та мигалки і попередити про дотримання карантинного режиму. Їхати далі на виклик, а по рації викликати інший патруль.