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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Мер Кременчука прогнозує масковий режим до осені й прохає малювати фарбою лінії дистанції

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 266 Комментариев: 3

  

Банки порадували дисциплінованами чергами

Черги біля «Приватбанку» порадували своєю дисципліною - люди у черзі тримають дистанцію. Про це повідомили під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці.


- Проте масочний режим у декого відсутній… Ось стоять у черзі без маски. Маски треба носити…. А на річному вокзалі скупчення велике… Там же директор сидить і є достатній кадровий ресурс... - зауважив міський голова Віталій Малецький.


Він попрохав дотримуватися правил, адже ці правила діятимуть не один місяць.


- Пояснюйте нашим колегам з торгівлі, що це надовго. Соціальні дистанції, черги, лінії, маски та дезінфектори — на місяці. Навіть коли ми вийдемо з карантину й почнемо працювати, це нікуди не дінеться... можливо до середини літа або осені, поки не знайдуть ліки, або не буде природнього «згорання» хвороби, - звернувся мер до керівника управління торгівлі з проханням малювати фарбою лінії у черзі та дотримуватися дистанції.
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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин торгівля банк

Комментарии: 3

914
D:
Сегодня, 13:43

Вот пусть он её и таскает до осени!!!!! Вместе с патроном своим .......


23 7
25
Piton78:
Сегодня, 14:27

Тепер не собаки в намордниках будуть ходити а люди! Якась цікава ситуація виходить, маски взагалі повинні носити люди які хворі. Наприклад в Німеччині маски обовязкові тільки для водіїв громадського транспорту і там нема такого зоопарку як в нас.


8 0
3 445
Дмитрий:
Сегодня, 15:06

це нікуди не дінеться... можливо до середини літа або осені

побочнье явления коронобесия

как приятно себя ощущать равньім богу

кстати, надо медосмотр внедрить для чиновников (уровня мера и вьіше)

их пандемия доконала поди, богоносцев наших


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