Мер Кременчука прогнозує масковий режим до осені й прохає малювати фарбою лінії дистанції

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 266 Комментариев: 3

Черги біля «Приватбанку» порадували своєю дисципліною - люди у черзі тримають дистанцію. Про це повідомили під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці.





- Проте масочний режим у декого відсутній… Ось стоять у черзі без маски. Маски треба носити…. А на річному вокзалі скупчення велике… Там же директор сидить і є достатній кадровий ресурс... - зауважив міський голова Віталій Малецький.





Він попрохав дотримуватися правил, адже ці правила діятимуть не один місяць.





- Пояснюйте нашим колегам з торгівлі, що це надовго. Соціальні дистанції, черги, лінії, маски та дезінфектори — на місяці. Навіть коли ми вийдемо з карантину й почнемо працювати, це нікуди не дінеться... можливо до середини літа або осені, поки не знайдуть ліки, або не буде природнього «згорання» хвороби, - звернувся мер до керівника управління торгівлі з проханням малювати фарбою лінії у черзі та дотримуватися дистанції.