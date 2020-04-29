Через «самокатно-скейтове» дозвілля у сквері ім. Бабаєва побільшає правоохоронців

Сегодня, 13:03 Просмотров: 947 Комментариев: 2

Деякі кременчужани нехтують умовами карантину та групами відпочивають у сквері. Через це зелену зону в центрі Кременчука правоохоронці пильнуватимуть ще більше

На засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука сьогодні, 29 квітня, обговорили не карантинну «картину» в сквері ім. Олега Бабаєва. 28 квітня у соцмережах опублікували відео, на якому зафільмували дозвілля у сквері: люди не дотримувалися дистанції, деякі були без масок. Також сквером вільно каталися на велосипедах і скейтах.









Такою ситуацією обурився міський голова Кременчука Віталій Малецький та запитав у правоохоронців:





- Нам треба скейт-патруль додати і самокат-патруль додати, щоб ми це перемогли? Порадьте.





Заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов сказав, що після публікації цього відео направляли у сквер особовий склад. Також запланували заходи щодо постійного моніторингу. На вихідні розраховують на наряд по скверу.





Щоб зменшити кількість людей у сквері, Віталій Малецький запропонував продовжити час чергування вечірніх патрулів. Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко зазначив, що переглянули графік велосипедних патрулів, їхнє чергування продовжать. Також Борзенко наголосив, що ставити по екіпажу на кожен під'їзд чи лавочку неможливо. Потрібно залишатися вдома.