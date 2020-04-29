Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9866
Кременчук66
Хворі:
Україна8513
Кременчук56
Вилікувалось:
Україна1103
Кременчук9
Померло:
Україна250
Кременчук1
Кременчук

Через «самокатно-скейтове» дозвілля у сквері ім. Бабаєва побільшає правоохоронців

Сегодня, 13:03 Просмотров: 947 Комментариев: 2

 

Деякі кременчужани нехтують умовами карантину та групами відпочивають у сквері. Через це зелену зону в центрі Кременчука правоохоронці пильнуватимуть ще більше

На засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука сьогодні, 29 квітня, обговорили не карантинну «картину» в сквері ім. Олега Бабаєва. 28 квітня у соцмережах опублікували відео, на якому зафільмували дозвілля у сквері: люди не дотримувалися дистанції, деякі були без масок. Також сквером вільно каталися на велосипедах і скейтах.



Такою ситуацією обурився міський голова Кременчука Віталій Малецький та запитав у правоохоронців:


- Нам треба скейт-патруль додати і самокат-патруль додати, щоб ми це перемогли? Порадьте.


Заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов сказав, що після публікації цього відео направляли у сквер особовий склад. Також запланували заходи щодо постійного моніторингу. На вихідні розраховують на наряд по скверу.


Щоб зменшити кількість людей у сквері, Віталій Малецький запропонував продовжити час чергування вечірніх патрулів. Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко зазначив, що переглянули графік велосипедних патрулів, їхнє чергування продовжать. Також Борзенко наголосив, що ставити по екіпажу на кожен під'їзд чи лавочку неможливо. Потрібно залишатися вдома.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин сквер имени Бабаева

Комментарии: 2

1 438
ankrem:
Сегодня, 13:13

Полоция игнорирует заявления граждан о нарушении карантина.

Звонил несколько раз о толпах малолеток, реакции ноль.


9 2
3
av666:
Сегодня, 13:43

Вообще-то люди со скейтами находятся на тротуаре или я ошибаюсь? Если тротуар является парком и туда запрещено входить - постройте бетонный забор вокруг и поставьте охрану, а остальные пусть ходят по противоположным тротуарам.


7 4

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх